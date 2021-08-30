Аеропорт Кабула, де триває евакуація, зазнав ракетного обстрілу

По аеропорту Кабула, де триває евакуація американських військ, випустили кілька ракет. Наразі немає інформаціє про постраждалих.

Білий дім повідомив, що президент Джо Байден заслухав брифінг щодо нападу вранці 30 серпня і був поінформований, що операції з вивезення військ і співробітників «продовжилися без зупинки».

Як заявила речниця Білого дому Джен Псакі, Байден «підтвердив своє розпорядження, за яким командування має подвоїти зусилля з першочергового виконання всього необхідного, аби захистити військових на місці».

Інформаційне агентство Reuters повідомляє з посиланням на джерело в американському уряді, що по аеропорту випустили п’ять ракет, але всіх їх перехопила система протиракетної оборони летовища.

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Такі ж дані агентству AFP повідомив представник угруповання «Талібан». Місцеві жителі повідомляли про шрапнель, яку бачили на вулицях.

Тим часом агентство AP цитує очевидців, які розповіли, що ракети вдарили по району Салім Карван поблизу аеропорту, після чого вони чули стрілянину.

За даними агентства, літаки США продовжили евакуаційні рейси після ракетного обстрілу.

Наразі очолювана США операція з повітряної евакуації вивезла з Афганістану понад 117 тисяч афганців та іноземних громадян з того часу, як владу в країні захопили таліби. Напередодні 31 серпня, коли Байден встановив дедлайн для виведення військ, Сполучені Штати сфокусувалися на вивезенні американських військ та дипломатів.