Із міністра в кур'єри: історія афганця, який переїхав до Німеччини

Замість міністерського портфеля – кур'єрський терморюкзак, а замість службового автомобіля – велосипед. Сайєд Садаат ще рік тому переїхав із Афганістану до Німеччини. Чому він це зробив? Як оцінює те, що зараз відбувається на його батьківщині? Чому працює кур'єром? Про це розповідає телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

В Афганістані Сайєд Садаат очолював міністерство комунікації. Однак, коли ситуація в країні почала стрімко змінюватися, вирішив переїхати до Європи. Невеликі заощадження швидко закінчилися і Сайєд пішов працювати туди, куди взяли без знання німецької мови. Ось що він розповідає:

«Кожен повинен працювати. Витрати, оренда, гроші на продукти. Потрібно працювати. Якщо одного разу ти був міністром, це не означає, що працювати більше не потрібно», – каже Садаат.

Сайєд не знає німецької мови, а лише трохи говорить англійською Тому знайти роботу, відповідну кваліфікації, за рік так і не зміг.

«Так, я був міністром і служив людям, а тепер я доставляю людям їжу і продукти - теж служу людям», – міркує він.

Зараз колишній чиновник по чотири години на день вивчає німецьку. І сподівається, що врешті це дозволить йому знайти кращу роботу.

Сайєд розповідає, що на батьківщині у нього була можливість «забезпечити» собі безбідне існування, але він радий, що цим не скористався.

«Я міг би бути одним з тих корумпованих міністрів, вкрасти мільйони доларів, купити тут нерухомість, готелі тут або в Дубаї, як інші. Тоді мені б не довелося працювати. Але так мені радісно на душі, мені не доводиться переживати почуття провини», – каже колишній міністр.

Про Сайєда заговорили в медіа після того, як американці почали виводити війська з Афганістану і ситуація в країні загострилася.

Зараз полетіти з країни намагаються десятки тисяч людей, проте вдається це далеко не всім. Згідно з офіційною статистикою, тільки в Німеччині кількість мігрантів з Афганістану зросла за останні місяці більш ніж удвічі.

«Афганці і армія втомилися від війни. Двадцять років разом з міжнародною спільнотою вони боролися, війна була нескінченною. Всі втомилися і не могли більше воювати. Непередбаченим було те, як швидко все завалиться. Але це сталося, значить, афганці більше не хочуть боротися» , – вважає Сайєд.

Після того як історія Сайєда Садаата потрапила у світові ЗМІ, йому почали надходити пропозиції про роботу.

Колишнім міністром зацікавилася будівельна компанія із Туреччини, а компанія, в якій він займався доставкою їжі, запропонувала очолити їхній відділ комунікацій. Але поки Садаат погодився працювати в міжнародній логістичної компанії - і зараз займається сортуванням посилок в аеропорту.