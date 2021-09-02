В Афганістані ще лишилися українські громадяни. Як Україна їх евакуює?

В Афганістані лишається ще близько 200 громадян України, які просять про евакуацію – такі останні на цей час офіційні українські дані. Тим часом евакуація повітряним шляхом, яку здійснювали Україна й інші держави з аеропорту столиці Афганістану Кабулу, завершена, і, схоже, остаточно. Як же Київ евакуює своїх громадян, які ще лишилися в Афганістані?

Іще близько 200 громадян України станом на 31 серпня просять евакуювати їх із Афганістану, також про допомогу з евакуацією своїх громадян Україну попросили ще чотири країни, повідомив того дня, пізно ввечері за київським часом, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, перебуваючи у складі української делегації з візитом у США.

При цьому він додав, що ситуація з кількістю охочих евакуюватися постійно змінюється. «Тому що хтось, наприклад, два тижні про себе не заявляв, а потім заявив. А хтось заявив, а потім полетів іншим літаком, бо з’явилася така можливість. Тому ця цифра плаває, але ніхто не буде кинутий напризволяще», – заявив міністр.

Яким чином це вдасться зробити? Українські посадовці не розголошують детальних подробиць того, як саме збираються евакуювати своїх громадян.

«Важливий момент: будь-які публічні нагнітання емоцій довкола евакуації шкодять роботі, створюють ризик як для тих, хто хоче виїхати, так і для тих, хто хоче їм у цьому допомогти. Працюємо 24/7 і нікого не залишимо напризволяще», – заявив Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко 31 серпня – в час, коли аеропорт Кабулу вже припинив роботу після вильоту останнього літака з американськими військовими, які останнім часом забезпечували його діяльність.

Можливі варіанти

Ніколенко теж запевнив, що Україна планує продовжувати евакуацію українців із Афганістану і після 31 серпня. Але він звернув увагу, що «маршрути повернення наших громадян можуть бути скориговані, залежно від розвитку ситуації в аеропорту Кабулу».

«За останні кілька днів МЗС і посольство України в Таджикистані (воно ж за сумісництвом є й посольством в Афганістані, окремого посольства в Кабулі Україна не має – ред.) спостерігають нову хвилю запитів про евакуацію з Афганістану», – повідомив тоді Ніколенко.

Він додав, що зараз посольство уточнює дані людей, їхню кількість, місце перебування і підтримує з ними зв’язок.

«Дипломати разом із представниками інших відомств опрацьовують подальші безпечні шляхи виїзду, зокрема можливість використання інших аеропортів або наземних маршрутів. Щойно з’явиться перша нагода, всі наші громадяни, які повідомили про себе українському посольству в Таджикистані, отримають інструкції про подальші дії», – наголосив Ніколенко.

Один із варіантів назвав посол України в Таджикистані Василь Серватюк. Наразі розглядають варіанти вивозу людей літаками Збройних сил України або комерційними авіаперевізниками, сказав він 1 вересня в інтерв’ю «Радіо НВ».

«Є багато технічних питань. Це стан кабульського аеропорту після того, як його покинули сили НАТО, військовослужбовці США. Є багато питань, які потребують погодження на різних рівнях, офіційних і неофіційних, щодо отримання дозволів на проліт літаків, на посадку, на доставку наших громадян. Але я думаю, що найближчими днями це питання буде врегульовано… Ми розглядаємо не тільки аеропорт Кабул, а й аеропорти Баграм і Мазарі-Шаріф, із яких теж можна здійснити вивіз наших громадян», – сказав Серватюк.

Хто чекає на евакуацію

Він, як і Кулеба, теж каже, що наразі у списках на евакуацію перебувають близько 200 громадян України – з уточненням, що в це число входять і члени їхніх сімей.

За повідомленнями, може також ітися й про негромадян України, які мають українські візи чи інші документи на право в’їзду.

Сайт «Заборона» оприлюднив 31 серпня свої дані, за якими станом на 27 серпня в Афганістані залишалися «як мінімум 56 українських громадян». Із кількома з них видання взяло інтерв’ю, з яких видно, що йдеться про афганців із українським громадянством чи людей із мішаних шлюбів.

Видання також оприлюднило записане біля кабульського аеропорту в неуточнений час відеозвернення до президента України Володимира Зеленського з проханням про евакуацію групи з півтора десятка чоловіків, які тримають українські паспорти чи посвідки на постійне проживання іноземця і українські прапори – частина при цьому тримає їх догори ногами, вочевидь не знаючи правильного розташування синьої й жовтої смуг. Промовець, говорячи недосконалою російською мовою, каже, що біля аеропорту їх близько 30, а загалом в Афганістані близько 60 – разом із тими, хто не зміг дістатися до Кабулу.

Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк звертає увагу, що зараз циркулює різна інформація щодо чисельності пов’язаних із Україною людей, які залишилися в Афганістані.

«Чи справді ці люди громадяни України або мають зв’язок із нашою країною – всі дані перевіряються, аналізуються, щоб знайти шляхи виходу для тих, кого потрібно забрати», – сказав він виданню «Ліга.нет».

Він також припустив, що, можливо, їх евакуюють через кордон сусідніх країн або гуманітарну місію за допомогою інших держав, які мають вплив у регіоні.

Росія не пропустила можливості «фейку» про «евакуацію українців»

Однією з таких держав, яка підтримує зв’язки з фундаменталістським ісламістським рухом «Талібан», який захопив контроль майже над усім Афганістаном, є Росія – попри те, що в ній цей рух визначений як екстремістський і заборонений.

І Москва тим часом не втратила можливості розрекламувати свою евакуаційну кампанію з Афганістану 25–26 серпня – зокрема, заявивши, що в її перебігу «на доручення президента Росії Володимира Путіна» з Афганістану вивезуть також неуточнене число громадян України.

У МЗС України заявили тоді Радіо Свобода, що не мають інформації про наміри Росії евакуювати українців із Афганістану. Як сказав речник Олег Ніколенко, українська сторона не зверталася до російської з такими проханнями.

Про «евакуйованих громадян України» в Міноборони Росії говорили й тоді, коли російські літаки вже вилетіли з Кабулу, таку ж версію висловлював і посол Росії в Афганістані Дмитро Жирнов.

Але коли літаки приземлилися в Росії, згадки про «евакуйованих українців» зникли з повідомлень. І ні в МЗС України, ні в українському посольстві в Москві не мали інформації про те, чи дійсно Росія вивозила українців із Афганістану.

І український військовий експерт і блогер Олександр Коваленко, відомий у мережі як «Злий одесит», розцінив ситуацію з «евакуацією українців російськими літаками» як черговий «фейк» російської пропаганди.

Він нагадав, що той факт, що жодного українця ті літаки не вивезли, російські пропагандисти пояснили так, ніби мали бути евакуйовані четверо українців, але вони не прийшли на рейс.

Таку версію, зокрема, просувало російське видання «Газета.ру» – що, мовляв, «українці записались, але не прийшли».

«Цей фейк учергове показав, наскільки відверту брехню готова російська пропаганди ретранслювати в ефір, причому на найвищому рівні», – наголосив Коваленко.

Україна сподівається на обіцянку талібів. Чи не дарма?

Україна здійснила загалом шість авіарейсів для евакуації людей із Афганістану, вивізши близько 160 громадян України, а також громадян інших держав – загалом понад 600 осіб. Як пояснювали українські посадовці, не всі українці встигали дістатися на летовище, тож літаки брали до евакуації й інших людей. Останні три з цих рейсів вилетіли з Кабулу 28 серпня і прибули до Києва вранці 29-го.

«Понад 600» – тому що, за різними повідомленнями, ця кількість різниться: від 616 чи 620 осіб, коли підсумувати повідомлення про окремі рейси, до «понад 650», як заявили 29 серпня в МЗС, чи й 700, як інформували в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, або й «понад 700», як казав Михайло Подоляк.

29 серпня понад 95 країн світу, серед яких є й Україна, підписалися під повідомленням про те, що рух «Талібан» надав запевнення, що дозволить залишити країну всім іноземцям і всім афганцям, яким країни-підписанти нададуть дозволи на в’їзд.

Але наразі не ясно, чи дотримаються таліби своїх обіцянок.

Зв’язок із громадянами України, які ще бажають евакуюватися з Афганістану, координує посольство України в Таджикистані й за сумісництвом в Афганістані, що працює в Душанбе.

Його телефон +992-372-35-84-12, електронна пошта emb_tj@mfa.gov.ua, фейсбук https://www.facebook.com/ukr.embassy.tj/

Оперативна служба посольства – виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України – працює за телефоном +992-900-00-65-20.