У МЗС не мають інформації щодо можливої евакуації Росією громадян України з Кабула

У Міністерстві закордонних справ наразі немає інформації щодо можливої евакуації Росією з Кабулу громадян України. Про це на брифінгу 26 серпня заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

«Станом на зараз у мене немає такої інформації», – сказав він.

Кулеба додав, що всі українці, які хотіли залишити країну, перебувають на зв’язку з посольством України у Таджикистані та отримують відповідну допомогу.

Російські ЗМІ сьогодні повідомили, що чотири літаки Міністерства оборони Росії, раніше виділені для евакуації людей з Афганістану, в ніч на четвер приземлилися у Московській області. Наразі точної кількості евакуйованих не вказують, раніше повідомлялося про намір евакуювати з Афганістану понад 500 осіб – громадян Росії, Білорусі, Киргизії, Таджикистану, Узбекистану, а також України. Офіційної інформації про те, чи були на борту російських літаків українські громадяни, немає.

США і багато інших країн почали евакуацію своїх громадян з Афганістану після того, як в середині серпня контроль над країною встановив рух «Талібан». Від початку евакуації з аеропорту Кабула було вивезено близько 90 тисяч людей, в тому числі десятки тисяч афганців, яким загрожують репресії з боку талібів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен в середу заявив, що в Афганістані ще може залишатися близько однієї тисячі американців. На підступах до аеропорту, як і раніше, – тисячі афганців, які прагнуть потрапити на евакуаційні рейси.

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не домагатися продовження термінів евакуації: вона закінчиться 31 серпня. Цивільних осіб продовжать евакуювати, але в останні два дні основні зусилля будуть спрямовані на вивезення військових з США, Великобританії і деяких інших країн, які охороняють аеропорт Кабула. Напередодні таліби пообіцяли зберегти можливість покинути країну після 31 серпня для охочих виїхати афганців.