Під ракетними обстрілами завершується евакуація з Кабула. Скільки людей Україна вивезла з Афганістану?

По міжнародному аеропорту Кабула імені Хаміда Карзая випустили кілька ракет за день до завершення евакуаційної операції з Афганістану. З посиланням на джерело в уряді США, повідомляють, що по летовищу випустили п’ять ракет, але всіх їх перехопила система протиракетної оборони. Інформації про постраждалих немає.

Ракетні удари

Афганські ЗМІ розповідають, що ракети були випущені з автомобіля. Інформаційне агентство Pajhwok повідомляє, що ракети влучили в об’єкти у різних частинах Кабула. Тим часом Associated Press передає слова очевидців, які розповіли, що ракети вдарили по району Салім Карван, розташованому поблизу аеропорту, після чого було чутно стрілянину.

Білий дім підтвердив напад і заявив, що операції з евакуації не перериваються. Президент Джо Байден заслухав брифінг щодо нападу і був поінформований, що операції з вивезення військ і співробітників «продовжилися без зупинки». Байден також «підтвердив своє розпорядження, за яким командування має подвоїти зусилля з першочергового виконання всього необхідного, аби захистити військових на місці». Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

Очолювана США операція з евакуації вивезла літаками з Афганістану вже понад 117 тисяч афганців та іноземних громадян відтоді, як владу в країні захопили таліби. Раніше Джо Байден заявив, що 31 серпня евакуація завершиться.

Терористи-смертники

Кількома днями раніше, 26 серпня, аеропорт Кабула зазнав терористичної атаки. Повідомляють, що внаслідок теракту загинули щонайменше 170 людей (також наводяться неофіційні дані про більшу кількість – 200 жертв нападу), серед яких жінки та діти.

Генерал США Кеннет Маккензі, який очолює центральне командування США, заявив, що серед загиблих внаслідок теракту – 13 американських військових. За словами Маккензі, щонайменше два терористи-смертники підірвали себе, а після цього бойовики угруповання «Ісламська держава» відкрили вогонь по цивільних та солдатах.

Того дня уряди США, Британії та Австралії рекомендували своїм громадянам, які очікували евакуації з Кабула, не їхати в аеропорт найближчим часом через терористичну загрозу.

Угруповання «Ісламська держава» вже взяло відповідальність за ці теракти. США заявили, що завдали у відповідь удару по керівникові терористичної організації «ІДІЛ-Х», афганської гілки «Ісламської держави».

Триває евакуація

Шість евакуаційних авіарейсів з Кабула були здійснені Україною. МЗС України повідомило, скільки людей вже вивезли з Афганістану українські літаки, але не уточнило, скільки серед них українських громадян.

«Після загострення ситуації в Афганістані в середині серпня спільними зусиллями українських дипломатів, військових і розвідників з Афганістану до України прибули шість евакуаційних літаків, які повернули понад 650 українців, членів їхніх сімей, іноземних журналістів, міжнародних правозахисників та людей, яким загрожувала небезпека», – мовиться в повідомленні.

«Безстрашна операція» українців

Серед евакуаційних заходів, проведених Україною в Афганістані, була й операція, що не могла би відбутися без участі українських військових. Деталі «безстрашної операції» українців, під час якої з аеропорту Кабула до Києва евакуювали афганських перекладачів, розповіла канадська газета The Globe and Mail. Серед евакуйованих був співробітник цього видання.

Газета розповідає, що рятувальна операція була проведена вранці 27 серпня, на наступний день після того, як останній канадський евакуаційний літак полишив Афганістан, і через кілька годин після атаки терориста-смертника біля воріт аеропорту імені Карзая.

Українські військові пішки увійшли в Кабул. Їхнім завданням було супроводити в аеропорт два мікроавтобуси з перекладачами та їхніми сім'ями, які прямували в Канаду, – загалом 19 осіб. Українські військові оточили і супроводжували машини останні 600 метрів до аеропорту.

Дві попередні спроби евакуювати цю групу, організовані Міноборони Канади і Держдепартаментом США, провалилися, бо передбачали, що афганці та їхні родини змогли б самі дістатися до аеропорту. Це виявилося неможливим через хаос за межами аеропорту, де тисячі жителів Афганістану зібралися в надії на евакуацію. Український план виявився успішним, на відміну від американського і канадського, завдяки рішенню залучити спецзагін, наголошує видання.

Після прибуття в аеропорт 19 афганців розмістили в українському військовому вантажному літаку. Вони вилетіли в Ісламабад разом із групою військовослужбовців та інших афганців, яких українські військові врятували раніше. У столиці Пакистану їх пересадили на зафрахтований комерційний літак, який доставив групу в Україну з короткою зупинкою в столиці Азербайджану Баку.

Евакуйовані заявили, що були приголомшені тим, що українські війська пішли на ризик, щоб врятувати їх, чого не зробили канадські та американські сили, розповідає The Globe and Mail.

28 серпня, коли до України прибули три останні літаки з Афганістану, заступник голови МЗС Євгеній Єнін говорив, що загалом того дня до України з Афганістану евакуаційними рейсами прибули близько 360 людей, у тому числі близько 80 громадян України.

Станом на 25 серпня в Україні, за даними Міністерства закордонних справ, в Афганістані залишалося близько 90 громадян України.

Таким чином, виходить, що після здійснення рейсів 28 серпня близько 10 громадян України лишилися не евакуйованими з Афганістану.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, зустрічаючи літаки 28 серпня: «Усіх українських громадян, які заявили про бажання виїхати з Афганістану, ми вже евакуювали. Звичайно, ще можуть бути люди, які перебувають в інших місцях Афганістану, і в разі їхнього звернення, ми будемо використовувати всі наші можливості, дипломатичні контакти для продовження евакуації».

Першими трьома рейсами, що були здійснені 15, 21 і 23 серпня, з Афганістану вивезли 256 людей, повідомляв 24 серпня речник МЗС Олег Ніколенко. Він не назвав тоді, скільки з евакуйованих були громадянами України.

За попередніми повідомленнями, рейс 15 серпня вивіз 79 осіб, із них 8 громадян України; рейс 21 серпня – 83 особи, з них 31 громадянин України; рейс 23 серпня – 98 осіб, із них 41 громадянин України. Разом це складає 260 осіб, із них 80 громадян України.

Таким чином, загальне число евакуйованих мало б становити близько 616 осіб, за першим підрахунком, чи близько 620, за другим. Евакуйованих громадян України, за підрахунками даних із усіх шести рейсів, мало б бути близько 160.

Водночас сили США перебувають на фінальному етапі виходу з Афганістану. До виведення військ з аеропорту ще мають вилетіти трохи більше ніж 1000 цивільних осіб, повідомило агентство Reuters із посиланням на представника західних служб безпеки.

Тим часом «Талібан» заявив, що його інженери і техніки готові взяти під контроль ситуацію в аеропорту Кабула.

«Ми чекаємо остаточного схвалення з боку американців, щоб забезпечити повний контроль над аеропортом Кабула, оскільки обидві сторони прагнуть до швидкої передачі», – цитує Al Jazeera представника «Талібану».

Крайній термін

Також «Талібан» не погоджується продовжувати евакуацію іноземців через аеропорт Кабула після 31 серпня.

Як пише AP, 28 серпня бойовики встановили нові блокпости на дорогах до аеропорту Кабула та не пропускали на територію летовища більшість афганців. За даними журналістів, місця, де люди збиралися з надією втекти з країни, наразі майже порожні, повідомило 28 серпня Associated Press.

Тим часом низка західних країн вже завершили евакуацію з аеропорту Кабула.

28 серпня припинила евакуацію цивільних осіб Велика Британія. Міністерство оборони країни повідомило, що від 14 серпня британські літаки евакуювали понад 15 000 людей, серед яких були більше ніж 2 100 дітей. Очільник оборонного відомства Лорі Брістоу заявив у твітері, що сотні афганців, які мають право приїхати до Великої Британії, залишаються в Афганістані.

Німецький Бундесвер завершив евакуацію з аеропорту Кабула 26 серпня, повідомила міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Каренбауер. За даними Бундесверу, Німеччина евакуювала з Афганістану загалом понад 5 200 людей – представників 45 національностей, у тому числі 4 200 афганців та 505 німців.

Міністр оборони Франції Флоранс Парлі оголосила про завершення евакуаційної місії з Афганістану 27 серпня. Про це вона написала в твітері. Як уточнили в Міністерстві закордонних справ і Міністерстві збройних сил країни, всі французькі дипломати та військові покинули Кабул.

Швеція закінчила евакуацію з Кабула після того, як повітряним шляхом вивезла понад 1 100 людей, повідомляє видання The Local з посиланням на главу МЗС країни Енн Лінде. Однак Швеція не змогла евакуювати всіх, хто входить до так званого «списку Швеції» – людей, які звертаються за допомогою для виїзду з Афганістану, йдеться у повідомленні.

Уряд Бельгії 25 серпня оголосив про припинення евакуації з Кабула.

США планують вивести свої війська з Афганістану до 31 серпня.

Помста талібів

Місія США в Афганістані, що тривала протягом 20 років, згідно з планом адміністрації попереднього президента Дональда Трампа мала бути завершена до 1 травня 2021 року. Наступний президент Джозеф Байден пообіцяв, що місія завершиться до 11 вересня – символічної дати трагічних терактів, зокрема щодо веж-близнюків у Нью-Йорку, які, як вважається, спланував із Афганістану Усама бін Ладен. Пізніше Байден назвав 31 серпня новою датою повного виведення американських військ з Афганістану.

«Талібан» став захоплювати провінції країни, щойно звідти почала вилітати основна частина сил США. Таліби після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і полишив країну.

Відтак у середині серпня західні країни розпочали евакуацію з аеропорту Кабула громадян, співробітників, а також афганських громадян, які отримали притулок за кордоном.

Люди полишають Афганістан, тому що бояться помсти талібів. «Талібан» проголосив загальну амністію для членів поваленого уряду та тих, хто підтримував попередню владу. Але ще до захоплення Кабула талібами, правозахисники заявляли про вбивства на ґрунті помсти з боку бойовиків.

Також верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила про наявність достовірних повідомлень про масові злочини талібів у Афганістані, включно зі стратами цивільних осіб та службовців сил безпеки, які здалися.