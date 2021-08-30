В ООН попереджають про гуманітарну кризу в Афганістані, ЄС готує відповідь

В Організації Об’єднаних Націй застерегли про початок великої гуманітарної кризи в Афганістані після захоплення контролю майже над усією країною фундаменталістським ісламістським рухом «Талібан».

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді в своїй заяві про це повторив заклик, щоб кордони Афганістану лишалися відкритими і щоб більше країн розділили «гуманітарну відповідальність» прийняти афганських біженців.

За його словами, після закінчення повітряної евакуації з Кабулу іноземців і афганців найближчим часом «трагедія, що розгортається, вже не буде помітна».

«Але вона все одно буде щоденною дійсністю для мільйонів афганців. Ми не маємо відвернутися від них», – додав Ґраді.

На цей час майже 90 відсотків від усіх біженців із Афганістану, а це близько 2,2 мільйона людей, прийняли сусідні Іран і Пакистан.

Минулого тижня в управлінні верховного комісара ООН у справах біженців попередили, що до кінця цього року ще до 500 тисяч афганців можуть утекти з країни.

Тим часом міністри внутрішніх справ країн-членкинь Європейського союзу збираються в Брюсселі, щоб обговорити афганську кризу.

Як повідомило агентство «Ройтерз» із посиланням на проєкт підсумкової заяви зустрічі, з яким воно ознайомилося, в документі мовиться, що «ЄС і країни-членкині сповнені рішучості діяти спільно, щоб відвернути повторення неконтрольованих широкомасштабних нелегальних міграційних рухів, що ставалися в минулому, шляхом підготовки скоординованого і організованого реагування».

Крім того, за документом, міністри мали б повторити обіцянку ЄС надати більше коштів Афганістанові й сусіднім країнам, «щоб забезпечити, щоб усі, хто цього потребує, отримали належний захист у першу чергу в цьому регіоні».

Уряди країн Євросоюзу хочуть уникнути повторення масового напливу нелегальних мігрантів 2015 року, який застав ЄС зненацька і призвів до появи розбіжностей між країнами-членкинями.

Тим часом існує дедалі глибше занепокоєння щодо долі населення Афганістану після того, як контроль майже над усією країною перебрав «Талібан».