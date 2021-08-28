Україна вивезла з Афганістану ще 75 людей – Офіс президента

У аеропорту «Бориспіль» сів військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних сил України, який здійснював черговий евакуаційний рейс із Афганістану, повідомляє Офіс президента.

За даними адміністрації, до України прибули 75 людей, у тому числі українських громадян. Їх зустріли керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Роман Машовець, міністр оборони Андрій Таран і заступник голови Міністерства закордонних справ Євгеній Єнін.

«Усіх українських громадян, які заявили про бажання виїхати з Афганістану, ми вже евакуювали. Звичайно, ще можуть бути люди, які перебувають в інших місцях Афганістану, і в разі їхнього звернення ми будемо використовувати всі наші можливості, дипломатичні контакти для продовження евакуації», – заявив Єрмак.

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За його словами, серед евакуйованих – журналісти міжнародних видань та співробітники Організації Об’єднаних націй.

Євгеній Єнін, якого цитує пресслужба ОП, заявив, що загалом протягом дня 28 серпня до України з Афганістану евакуаційними рейсами прибули близько 360 людей, у тому числі близько 80 громадян України.

Станом на 25 серпня в Україні, за даними Міністерства закордонних справ, залишалося близько 90 громадян України.