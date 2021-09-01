Близько 200 українців просять евакуації з Афганістану – Кулеба

Ще близько 200 українців станом на 31 серпня просять евакуювати їх з Афганістану, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, ситуація з кількістю охочих постійно змінюється.

«Хтось, наприклад, два тижні про себе не заявляв, а потім заявив. А хтось заявив, а потім полетів іншим літаком, бо з’явилася така можливість. Тому ця цифра плаває, але ніхто не буде кинутий напризволяще», – наголосив Кулеба під час свого робочого візиту у складі української делегації до США, його цитує hromadske.

За його словами, в Афганістані залишають люди, зокрема діти і жінки, для яких виїхати зараз звідти – це можливість уникнути загрози їхньому життю й безпеці.

Міністр додав, що про допомогу з евакуацією своїх громадян Україну також попросили чотири країни.

Раніше в МЗС України повідомили Радіо Свобода, що продовжать евакуацію з Афганістану після 31 серпня.

Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що Україна вже організувала шість евакуаційних рейсів, які вивезли понад 650 людей.