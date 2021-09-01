Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Близько 200 українців просять евакуації з Афганістану – Кулеба

Ситуація з кількістю охочих постійно змінюється, повідомив міністр

Ще близько 200 українців станом на 31 серпня просять евакуювати їх з Афганістану, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, ситуація з кількістю охочих постійно змінюється.

«Хтось, наприклад, два тижні про себе не заявляв, а потім заявив. А хтось заявив, а потім полетів іншим літаком, бо з’явилася така можливість. Тому ця цифра плаває, але ніхто не буде кинутий напризволяще», – наголосив Кулеба під час свого робочого візиту у складі української делегації до США, його цитує hromadske.

За його словами, в Афганістані залишають люди, зокрема діти і жінки, для яких виїхати зараз звідти – це можливість уникнути загрози їхньому життю й безпеці.

Міністр додав, що про допомогу з евакуацією своїх громадян Україну також попросили чотири країни.

Раніше в МЗС України повідомили Радіо Свобода, що продовжать евакуацію з Афганістану після 31 серпня.

Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що Україна вже організувала шість евакуаційних рейсів, які вивезли понад 650 людей.

Речник МЗС України про евакуацію українців із Афганістану (відео)
Embed
Речник МЗС України про евакуацію українців із Афганістану (відео)

No media source currently available

0:00 0:01:34 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ
Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG