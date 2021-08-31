Україна продовжить евакуацію з Афганістану після 31 серпня – МЗС

Україна планує продовжити евакуацію своїх громадян з Афганістану після 31 серпня, заявив в коментарі Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Україна планує продовжувати евакуацію українців із Афганістану після 31 серпня. Водночас маршрути повернення наших громадян можуть бути скориговані, залежно від розвитку ситуації в аеропорту Кабула. Безпекові ризики в країні продовжують зростати. За останні кілька днів МЗС та посольство України в Таджикистані спостерігають нову хвилю запитів про евакуацію з Афганістану», – повідомив Ніколенко.

Речник МЗС зауважив, що зараз посольство уточнює дані людей, їхню кількість, місце знаходження і підтримує з ними зв’язок.

«Дипломати разом із представниками інших відомств опрацьовують подальші безпечні шляхи виїзду, зокрема можливість використання інших аеропортів або наземних маршрутів. Щойно з’явиться перша нагода, всі наші громадяни, які повідомили про себе українському посольству в Таджикистані, отримають інструкції про подальші дії», – зазначив Ніколенко.

Він додав, що Україна вже організувала шість евакуаційних рейсів, які вивезли понад 650 людей.

«Важливий момент: будь-які публічні нагнітання емоцій довкола евакуації шкодять роботі, створюють ризик як для тих, хто хоче виїхати, так і тих, хто хоче їм у цьому допомогти. Працюємо 24/7 і нікого не залишимо напризволяще», – заявив речник МЗС.

Україна завершила евакуацію 28 серпня, доставивши з Афганістану шістьма авіарейсами понад 600 осіб, зокрема близько 160 громадян України. Із повідомлень українських посадовців випливає, що ще щонайменше 10 громадян України не були евакуйовані.