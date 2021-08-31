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Рада безпеки ООН у резолюції закликає «Талібан» забезпечити вільний виїзд із Афганістану

Посадка пасажирів на військовий літак Повітряних сил США C-17 Globemaster III для евакуації з Афганістану, 24 серпня 2021 року

Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй 30 серпня ухвалила резолюцію, яка закликає «Талібан» сприяти безпечному виїзду людей, які хочуть залишити Афганістан, надати гуманітарним місіям доступ до країни та дотримуватися прав людини, у тому числі прав жінок і дітей.

Резолюція засуджує вибухи в аеропорті Кабула, які призвели до загибелі близько 170 людей та до 200 поранених. Відповідальність на себе взяло угруповання «Ісламська держава в Хорасані».

Документ запропонували Сполучені Штати разом із Францією та Великою Британією.

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«Рада безпеки очікує, що «Талібан» дотримається своїх зобов’язань надати безпечний виїзд афганцям та іноземним громадянам, які хочуть залишити Афганістан, відбудеться це сьогодні, завтра чи після 31 серпня. У відповідності до права залишити будь-яку країну, у тому числі свою власну, кожен повинен мати можливість безпечно виїхати з Афганістану з будь-якої причини в будь-який момент, повітряним чи наземним шляхом», – заявила амбасадорка США Лінда Томас-Грінфілд.

Посолка Великої Британії Барбара Вудворд у своєму виступі наголосила, що здобутки в сфері прав людини в Афганістані за останні два десятиліття повинні бути збережені. Вона назвала резолюцію важливим кроком до об’єднаної міжнародної реакції на ситуацію в Афганістані.

«Ми продовжимо працювати над тим, аби Рада безпеки контролювала виконання «Талібаном» своїх зобов’язань. Міжнародна спільнота судитиме «Талібан», виходячи з їхніх дій на місці, а не з їхніх слів», – додала вона.

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Документ підтримали 13 із 15 послів країн-членів Ради безпеки. Росія та Китай утрималися. Російський посол Василь Небензя пояснив це тим, що деякі «принципові тривоги» Москви не знайшли відображення в документі. Зокрема, він указав на те, що резолюція не містить заклику до боротьби з міжнародним тероризмом.

Представник Китаю Гень Шуань заявив, що, з урахуванням «непевної ситуації на місці», Рада безпеки мала б «допомагати послабити напругу, а не посилювати її».

За даними Вашингтону, з початку евакуації з аеропорту Кабула вилетіли понад 122 тисячі людей. Більшість із них залишила країну після того, як таліби встановили контроль над столицею Афганістану.

Масштабна евакуація з Кабула на супутникових знімках
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Масштабна евакуація з Кабула на супутникових знімках

У Кабулі набирає обертів евакуація громадян США, а також жителів Афганістану, які, як вважає Вашингтон, перебувають під загрозою через співпрацю з американцями. Масштабна операція з вивезення людей почалася після приходу до влади талібів
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