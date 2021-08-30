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Евакуацію з Афганістану слід продовжити після закриття повітряного коридору – Рааб

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб закликав країни, які брали участь в евакуації з Афганістану повітряним шляхом, спільно працювати над забезпеченням безпечного виїзду для тих, хто має таке право.

Рааб зробив таку заяву 30 серпня на онлайн-зустрічі міністрів закордонних справ кількох країн, організованій Державним департаментом США. Рааб також сказав, що нове керівництво Афганістану, очолюване рухом «Талібан», слід оцінювати за його діями, а також ти, чи зможуть люди виїжджати з країни і надалі, йдеться у повідомленні МЗС Великої Британії.

Держдепартамент США заявив, що зустріч мала на меті «обговорити узгоджений підхід на майбутні дні та тижні». Окрім Великої Британії та США, в зустрічі брали участь представники Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Туреччини, Катару, Європейського союзу та НАТО.

Після зустрічі планується виступ держсекретаря США Ентоні Блінкена, який розповість про останні зусилля США в Афганістані. Представники Пентагону раніше 30 серпня заявили, що з початку евакуації з аеропорту Кабула вилетіли понад 122 тисячі людей. Більшість із них залишила країну після того, як таліби встановили контроль над столицею Афганістану.

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