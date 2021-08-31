США завершили евакуацію з Афганістану. Що далі?

Reuters

Евакуація більшості громадян США і афганців, для яких «Талібан» складає особливу загрозу, завершена. Вперше з 2001 року в Афганістані немає американських військ.

У результаті американських евакуаційних заходів Кабул за останні два тижня покинуло більш ніж 114 тисяч осіб.

Утім, кінець американської військової присутності ставить низку нових запитань Білому домові.

Що станеться з не евакуйованими американцями й афганцями з групи ризику?

США евакуювали більш ніж 5500 власних громадян від початку операції 14 серпня. Небагато американців вирішило лишитися у Афганістані, більшість із яких не захотіла розлучатися зі своїми сім’ями.

У Білому домі стверджували, що, згідно з очікуваннями, «Талібан» і далі дозволятиме американцям і всім іншим покидати Афганістан після завершення відводу американських військ. Але є стурбованість через відсутність дієздатного аеропорту після відходу фахівців, які керували ним: як за таких умов громадяни зможуть виїхати?

Із Афганістану також не евакуювали десятки тисяч афганців із групи ризику. Це перекладачі, які працювали з американським військом, журналісти, захисники прав жінок.

Важко сказати, яка доля чекає на них, але американська влада занепокоєна тим, що «Талібан» може відімстити їм.

«Талібан» пообіцяв дозволити всім іноземним громадянам і афганцям, які отримали візи чи інші дозволи на в’їзд від іноземних країн, виїхати з Афганістану, зазначено в опублікованій в неділю спільній заяві Британії, США, України й інших країн.

Що станеться з Кабульським аеропортом після відводу американських військ?

Близько 6000 американських військових контролювали й керували Міжнародним аеропортом імені Хаміда Карзая в Кабулі.

«Талібан» веде перемови з урядами Катару і Туреччини про отримання допомоги в подальшому управлінні аеропортом, прийнятті й відправленні цивільних літаків. Для багатьох це єдиний шлях, яким можна покинути Афганістан.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив у неділю, що аеропорт потребуватиме ремонтних робіт перед відновленням цивільного авіасполучення Афганістану зі світом.

Туреччина брала участь в операції НАТО в Афганістані. Останні шість років ця країна відповідала за безпеку в аеропорту. Подальша робота аеропорту після відводу військ життєво необхідна не лише для підтримки зв’язку між Афганістаном і світом, а й для гуманітарних операцій.

Якими будуть відносини між США й «Талібаном» у майбутньому?

США не планують лишати дипломатів в Афганістані, а майбутнє визначатиметься діями «Талібану». Але Білий дім має вирішити, як запобігати гуманітарній та економічній кризі у країні.

ООН каже, що близько 18 мільйонів людей у Афганістані – а це більше від половини населення країни – потребує гуманітарної допомоги. Половина афганських дітей до 5 років страждають від суттєвого недоїдання через другу засуху за чотири роки.

Британія й деякі інші країни оголосили, що жодна держава не має визнавати «Талібан» владою в Афганістані.

Наскільки небезпечною в Афганістані є «Ісламська держава»?

США і «Талібан» можуть співпрацювати проти терористів «Ісламської держави».

Є запитання щодо того, як саме Вашингтон і «Талібан» зможуть координувати дії і потенційно навіть обмінюватися інформацією для протидії цій групі.

«Ісламська держава – Хорасан» (англійське скорочення ISIS-K), що отримала найменування за історичною назвою регіону, виникла у східному Афганістані наприкінці 2014 року. Організація швидко заробила собі репутацію надзвичайно жорстокої.

Це угруповання взяло на себе відповідальність за атаку терориста-смертника на аеропорт 26 серпня. Вибух вбив 13 американських солдатів і близько 170 цивільних афганців.

У відповідь США здійснили щонайменше 2 атаки за допомогою БПЛА проти цього угруповання, а президент США Джо Байден сказав, що на цьому відплата не завершиться.

ISIS-K – ненависний ворог «Талібану». Незважаючи на це, прихід «Талібану» посилив ісламістську групу, вважає американська розвідка. Угруповання використало нестабільність, що була спричинена падінням демократичного уряду, для посилення власних позицій і прискорило вербування талібів, яких раніше вигнали з їхньої організації.