«Талібан» в Афганістані: фото з Кабулу

3 Жінка в бурці на вулиці в Кабулі 27 серпня.



Одна з жительок Кабулу, яка розмовляла з Радіо Свобода за допомогою зашифрованих повідомлень, заявила, що в столиці Афганістану існує непевність щодо того, яким буде правління талібів. «Представник талібів каже, що вони змінилися, і бла-бла-бла, – написала жінка. – Але звичайні таліби на вулицях зі зброєю такі різні і грубі».