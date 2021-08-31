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«Талібан» в Афганістані: фото з Кабулу
31 серпня 2021, 15:31
Радіо Свобода
Сюрреалістичні сцени в афганській столиці: ісламські фундаменталісти, які захопили контроль над Афганістаном, проводять збори з питань освіти жінок і патрулюють вулиці Кабула зі зброєю виробництва США.
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Боєць у сандалях стоїть на варті, поки високопоставлений діяч руху «Талібан» Абдул Бакі Хаккані виступає на чоловічих зборах, присвячених політиці талібів у галузі освіти, в залі Лойя-джирги, Кабул, 29 серпня 2021 року
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Хаккані (на трибуні) оголосив під час зустрічі, що хоча афганським жінкам буде дозволено навчатися в університеті, під правлінням талібів будуть заборонені мішані класи
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Жінка в бурці на вулиці в Кабулі 27 серпня.
Одна з жительок Кабулу, яка розмовляла з Радіо Свобода за допомогою зашифрованих повідомлень, заявила, що в столиці Афганістану існує непевність щодо того, яким буде правління талібів. «Представник талібів каже, що вони змінилися, і бла-бла-бла, – написала жінка. – Але звичайні таліби на вулицях зі зброєю такі різні і грубі».
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Бойовики «Талібану» в сучасних балістичних шоломах і зі зброєю американського виробництва на блокпості в Кабулі, 29 серпня 2021 року
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Покинутий бронетранспортер США, помічений у Кабулі 29 серпня 2021 року.
Під час евакуації з Афганістану американські війська залишили військове обладнання на мільярди доларів, велика частина якого призначалася для Афганської національної армії. Сучасна зброя тепер потрапила до рук талібів.
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Незважаючи на ризики, деякі школи знову відкрилися. Ці учні і їхній вчитель у середній школі Кабулу були сфотографовані по дорозі на урок 30 серпня 2021 року
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Військовий літак вилітає з аеропорту Кабулу 27 серпня. Остаточна евакуація американських військ у Кабулі завершилася 31 серпня 2021 року
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Натовп збирається біля закритого відділення банку в Кабулі 28 серпня. З моменту захоплення талібами контролю над Кабулом багато урядових будівель, банків, шкіл і університетів залишаються закритими. В міру зростання цін, як повідомляють, дістати готівку стає все важче
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Жінки в бурці роблять покупки на ринку в Кабулі, 28 серпня 2021 року. В останні тижні різко зріс продаж і попит на бурки, які закривають усе тіло й обличчя, які були обов’язковими для жінок за попереднього режиму «Талібану»
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Внутрішньо переміщені афганські сім’ї в наметах у парку в Кабулі, 18 серпня 2021 року. Таліби вимагали від цивільних осіб передати все державне майно, включаючи зброю
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Чоловік продає прапори «Талібану» і плакати лідерів бойовиків у Кабулі, 27 серпня 2021 року
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Бойовики «Талібану» перекрили дорогу в центрі Кабулу за допомогою «Гамві» американського виробництва, 28 серпня 2021 року
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Повсякденне життя в Кабулі
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«Талібан» в Афганістані: фото з Кабулу
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