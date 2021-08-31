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США завершили виведення військ з Афганістану. Таліби святкують (відео)

США завершили виведення військ з Афганістану. Таліби святкують (відео)
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США завершили виведення військ з Афганістану. Таліби святкують (відео)

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Сполучені Штати завершили операцію з виведення своїх військ з Афганістану. На відео – генерал-майор Кріс Донахью, командир 82-ї повітряно-десантної дивізії, останній американський офіцер, який піднімається на борт транспортника С-17.

Аеропорт Кабула зайняли представники «Талібану», в самому місті чутні постріли, а в небо злітають феєрверки – так таліби святкують завершення виведення американських військ. Вашингтон і його союзники по НАТО були змушені залишати Афганістан поспіхом. За даними Держдепартаменту США, в Афганістані все ще залишаються більше ста американців. Ентоні Блінкен, глава зовнішньополітичного відомства США, заявив, що Вашингтон не залишить тих афганців, які працювали зі Сполученими Штатами. За 20 років, які тривала операція Сполучених Штатів в Афганістані, загинули майже 2,5 тисячі американських військових, більше 20 тисяч – постраждали. (Відео Reuters, АР)

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