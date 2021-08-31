У Панджерській ущелині в Афганістані відновилися бої

На північному сході Афганістану у Панджерській ущелині – єдиному регіоні країни, який не перейшов під контроль руху «Талібан» – у вівторок поновилися бойові зіткнення між талібами і їхніми противниками під керівництвом Ахмада Масуда.

Агентства з посиланням на місцеві джерела інформації повідомляють про щонайменше сімох загиблих.

Повідомлення про бої надходять на наступний день після того, як Афганістан – після майже 20 років перебування в країні – повністю залишили американські військові.

Наразі не ясно, чи почали таліби наступ на Панджер, чи йдеться про локальні сутички.

Масуд – син відомого польового командира Ахмада Шаха Масуда, убитого у 2001 році – раніше заявляв, що готовий до переговорів з «Талібаном» про створення в Афганістані коаліційного уряду, до якого б увійшли представники основних етнічних груп і політичних фракцій. Але якщо таліби узурпують владу, він, за словами Масуда, готовий битися з ними. Поки невідомо, наскільки чисельні загони опору в Панджері.

Завершення виведення американських військ з Кабула таліби вітали масової стріляниною в повітря.

31 серпня – на наступний день після вильоту останнього американського літака з аеропорту Кабула – представники талібів влаштували імпровізовану фотосесію і пресконференцію на території аеропорту. Вони заявили, що Афганістан «отримав повну незалежність», і проголосили свою перемогу у війні, заявивши, що вона «стане уроком іншим загарбникам». Представники талібів також заявили, що прагнуть до добрих стосунків з усіма країнами, включаючи США.

Представники «Талібану» заявляють, що відновлять роботу аеропорту і будуть випускати з країни тих, у кого є відповідні документи. Коли це може статися – неясно. За низкою повідомлень, таліби ведуть переговори з Туреччиною і Катаром, щоб вони взяли на себе технічне управління аеропортом.

Таліби досі не сформували свій уряд, і їхню владу не визнала жодна країна світу.

Спостерігачі відзначають, що лідери «Талібану» намагаються переконати світову спільноту у своїй поміркованості та відмові від радикалізму, який був характерний для адміністрації талібів у 1996-2001 роках. При цьому з різних провінцій Афганістану надходять повідомлення про розправи талібів над їхніми противниками.

Таліби зайняли Кабул 15 серпня – незадовго до обумовленого терміну виведення з Афганістану військ США. Американці та їхні союзники організували масштабну евакуацію з Афганістану західних дипмісій і цивільних осіб, в тому числі афганців, які побоювалися репресій з боку «Талібану». Всього було вивезено понад 120 тисяч осіб. Дії адміністрації Джо Байдена, однак, критикують – як республіканці, так і частина демократів, а також преса – вказуючи на ймовірні помилки в проведенні евакуації і те, що з Афганістану, судячи з усього, були вивезені не всі, хто хотів цього і мав на це право.

Очікується, що президент Джо Байден у вівторок звернеться до нації і розповість про останню фазу евакуації і наступні кроки США.