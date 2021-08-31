Речник МЗС зауважив, що зараз посольство уточнює дані людей, їхню кількість, місце знаходження і підтримує з ними зв’язок. Він додав, що Україна вже організувала шість евакуаційних рейсів, які вивезли понад 650 людей. «Важливий момент: будь-які публічні нагнітання емоцій довкола евакуації шкодять роботі, створюють ризик як для тих, хто хоче виїхати, так і тих, хто хоче їм у цьому допомогти. Працюємо 24/7 і нікого не залишимо напризволяще», – заявив речник МЗС. Україна завершила евакуацію 28 серпня, доставивши з Афганістану шістьма авіарейсами понад 600 осіб, зокрема близько 160 громадян України. Із повідомлень українських посадовців випливає, що ще щонайменше 10 громадян України не були евакуйовані. (Відео МЗС України)
Речник МЗС України про евакуацію українців із Афганістану (відео)
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
-
-
-
-
-
-
Мирослава Барчук
«Правда посередині – це брехня» – журналістка і телеведуча
-
FACEBOOK КОМЕНТАРІ