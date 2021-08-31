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Речник МЗС України про евакуацію українців із Афганістану (відео)

Речник МЗС України про евакуацію українців із Афганістану (відео)
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Речник МЗС України про евакуацію українців із Афганістану (відео)

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Україна планує продовжити евакуацію своїх громадян з Афганістану після 31 серпня, заявив в коментарі Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Речник МЗС зауважив, що зараз посольство уточнює дані людей, їхню кількість, місце знаходження і підтримує з ними зв’язок. Він додав, що Україна вже організувала шість евакуаційних рейсів, які вивезли понад 650 людей. «Важливий момент: будь-які публічні нагнітання емоцій довкола евакуації шкодять роботі, створюють ризик як для тих, хто хоче виїхати, так і тих, хто хоче їм у цьому допомогти. Працюємо 24/7 і нікого не залишимо напризволяще», – заявив речник МЗС. Україна завершила евакуацію 28 серпня, доставивши з Афганістану шістьма авіарейсами понад 600 осіб, зокрема близько 160 громадян України. Із повідомлень українських посадовців випливає, що ще щонайменше 10 громадян України не були евакуйовані. (Відео МЗС України)

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