Речник МЗС зауважив, що зараз посольство уточнює дані людей, їхню кількість, місце знаходження і підтримує з ними зв’язок. Він додав, що Україна вже організувала шість евакуаційних рейсів, які вивезли понад 650 людей. «Важливий момент: будь-які публічні нагнітання емоцій довкола евакуації шкодять роботі, створюють ризик як для тих, хто хоче виїхати, так і тих, хто хоче їм у цьому допомогти. Працюємо 24/7 і нікого не залишимо напризволяще», – заявив речник МЗС. Україна завершила евакуацію 28 серпня, доставивши з Афганістану шістьма авіарейсами понад 600 осіб, зокрема близько 160 громадян України. Із повідомлень українських посадовців випливає, що ще щонайменше 10 громадян України не були евакуйовані. (Відео МЗС України)