МЗС перевіряє інформацію про постраждалих у горах Кавказу українців

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про постраждалих у горах Північної Осетії українців, заявив в коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

На запитання про поширену в російських ЗМІ інформацію, що громадяни України постраждали під час сходження лавини у горах Північної Осетії, Ніколенко відповів: «Інформація перевіряється».

Раніше російська агенція «Інтерфакс» повідомила, що в горах, на «нейтральній території», з боку Грузії, зійшла лавина, через що постраждала група альпіністів, попередньо – громадяни України. Агенція наводить слова очевидця, який сказав, що інцидент стався на горі Казбек, що розташована на кордоні Грузії і Росії.