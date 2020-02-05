У Туреччині під лавиною загинули понад 20 людей

На сході Туреччини внаслідок сходження лавини загинула щонайменше 21 людина, зокрема військова поліція та цивільні, які намагалися допомогти постраждалим від попередньою лавини, що пройшов перед тим. Про це заявив губернатор провінції Ван Мехмет Емін Білмез.

Він додав, що понад 30 людей дістали з-під снігових завалів.

Внаслідок попереднього сходження лавини 4 лютого загинули ще п’ятеро людей, вісьмох врятували. Друга лавина зійшла, коли на місці тривали пошуково-рятувальні роботи.