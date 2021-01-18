Росія: на Кавказі зійшла лавина. Під снігом можуть бути люди

У російському селищі Домбай у Карачаєво-Черкесії на гірськолижну трасу зійшла лавина, загинула щонайменше одна людина. Як повідомляє ТАСС, під снігом можуть залишатися люди.

Зазначається, що з-під лавини вдалося вибратися шести людям, четверо отримали травми.

За даними МНС Росії, у момент сходження лавини на трасі на горі Мусса-Ачитара могли перебувати 12 людей. Джерело ТАСС уточнює, що сходження лавини могло бути примусовим. Співрозмовниця телеграм-каналу Mash розповіла, що сніг зійшов після того, як його обстріляли гарматами. Передбачалося, що лавина піде в сторону лісу, але і результаті сніг зійшов на гірськолижників.

Керівник Північно-Кавказької протилавинної служби у розмові з РБК повідомив, що можливою причиною сходження лавини могла бути сейсмічна дія від іншої примусово спущеної лавини.

Під снігом опинилися два пункти прокату спорядження, пошкоджено кафе.

У південному Приельбруссі розташовано більш ніж 130 ділянок, на яких є небезпека сходу лавин, повідомляє російська служба Радіо Свобода.