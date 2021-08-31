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Новини | Суспільство

Офіційний сайт про Україну для іноземців поповнився китайською мовою – МЗС

Ukraine.ua – це своєрідний сайт-візитівка України, де можна знайти інформацію про туризм, сучасні креативні індустрії, українську кухню, актуальні події

Міністерство закордонних справ України повідомило про появу китайської мови на Ukraine.ua, офіційному сайті про Україну для іноземців.

«Ukraine.ua, офіційний сайт України, «заговорив» ще однією мовою – китайською... До цього сайт уже був доступний відвідувачам англійською, німецькою, французькою, іспанською та арабською», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що до створення китайської мовної версії Ukraine.ua долучитися студенти і викладачі КНУ імені Шевченка, дипломати Посольства України в Китаї, а також носії мови.

«Сайт-візитівка Ukraine.ua, «спілкуючись» з аудиторією її рідною мовою, дозволяє сформувати перше враження про Україну та побудувати позитивні асоціації з нею», – кажуть в МЗС.

Ukraine.ua – це своєрідний сайт-візитівка України, де можна знайти інформацію про туризм, сучасні креативні індустрії, українську кухню, актуальні події, інвестиційні можливості, освітні заклади і багато інших цікавинок про Україну. Сайт запрацював на початку року.

Читайте також: Запрацював офіційний сайт про Україну для іноземців – МЗС

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