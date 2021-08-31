Офіційний сайт про Україну для іноземців поповнився китайською мовою – МЗС

Міністерство закордонних справ України повідомило про появу китайської мови на Ukraine.ua, офіційному сайті про Україну для іноземців.

«Ukraine.ua, офіційний сайт України, «заговорив» ще однією мовою – китайською... До цього сайт уже був доступний відвідувачам англійською, німецькою, французькою, іспанською та арабською», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що до створення китайської мовної версії Ukraine.ua долучитися студенти і викладачі КНУ імені Шевченка, дипломати Посольства України в Китаї, а також носії мови.

«Сайт-візитівка Ukraine.ua, «спілкуючись» з аудиторією її рідною мовою, дозволяє сформувати перше враження про Україну та побудувати позитивні асоціації з нею», – кажуть в МЗС.

Ukraine.ua – це своєрідний сайт-візитівка України, де можна знайти інформацію про туризм, сучасні креативні індустрії, українську кухню, актуальні події, інвестиційні можливості, освітні заклади і багато інших цікавинок про Україну. Сайт запрацював на початку року.

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