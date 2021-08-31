США завершили виведення військ і свою 20-річну присутність в Афганістані

Сполучені Штати завершили виведення своїх військ із Афганістану, таким чином поклавши край своїй присутності в цій країні, яка тривала 20 років. Голова Центрального командування США генерал Френк Маккензі оголосив, що американські війська залишили аеропорт Кабула 31 серпня, у відповідності до вимог президента Джо Байдена.

«Я тут, щоб заявити про завершення нашого виходу з Афганістану та припинення військової місії з евакуації американських громадян», – сказав Маккензі на брифінгу.

Угруповання «Талібан» відзначило вихід американських військових святковим залпом, заявивши, що афганці отримали «повну незалежність».

Байден у своїй заяві відзначив, що американська армія «здійснила наймасштабніше вивезення повітрям в історії США».

Читайте також: Рада безпеки ООН у резолюції закликає «Талібан» забезпечити вільний виїзд із Афганістану

«Відтак наша 20-річна військова присутність у Афганістані завершена», – заявив він.

За словами президента, США продовжать працювати разом із міжнародними партнерами над забезпеченням безпечного виїзду для американців, афганців, яким загрожує небезпека, та іноземних громадян, які захочуть залишити Афганістан.

«Талібан» пообіцяв безпечний коридор для виїзду, і світ прослідкує за дотриманням цього зобов’язання. Воно включатиме продовження дипломатичної роботи в Афганістані та координацію з партнерами у регіоні для відновлення роботи аеропорту, що дозволить поїхати тим, хто цього хоче, та доставити гуманітарну допомогу для людей Афганістану», – сказав Байден.

За словами генерала Маккензі, представники «Талібану», із яким Вашингтон мусив співпрацювати для вивезення військових та цивільних, були «дуже прагматичними та діловими» під час евакуації. Він додав, що Сполучені Штати були змогли евакуювати «переважну більшість» американських громадян, які хотіли виїхати – за оцінками, близько 6 тисяч.

При цьому тисячі афганців, які хотіли виїхати із країни, залишилися позаду на тлі того, як евакуаційні операції стали небезпечнішими після вибухів біля аеропорту, влаштованих угрупованням «Ісламська держава». Внаслідок нападу загинули десятки афганців та іноземців, у тому числі 13 американських солдат.

Таліби заявили, що дозволять поїздки в звичайному режимі після того, як отримають контроль над летовищем.

Сполучені Штати та їхні союзники евакуювали з Кабула понад 122 тисячі осіб з 14 серпня. Евакуація почалася за день до того, як таліби повернули контроль над країною через 20 років усунення їх від влади вторгненням США у 2001 році.