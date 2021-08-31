Байден: виведення військ з Афганістану є «найкращим рішенням для США»

Президент США Джо Байден заявив у телезверненні 31 серпня, що мав вибір між «виведенням військ або ескалацією» в Афганістані, і він бере «відповідальність» за своє рішення.

Рішення про виведення американського військового контингенту, за словами Байдена, також «стосується припинення ери великих військових операцій з метою переробити інші країни». Президент США назвав це «найкращим рішенням для Америки». Але він також додав, що «ми ще далеко не все зробили».

Говорячи про тих американців, які, за повідомленнями, все ще перебувають в Афганістані, Байден наголосив: «Для тих американців, що залишилися, немає терміну. Ми залишаємося зобов’язаними евакуювати їх, якщо вони хочуть цього».

Байден також відзначив, що його пріоритет – забезпечити, щоб Афганістан ніколи не був використаний для здійснення нападу на Сполучені Штати.

Сполучені Штати 31 серпня завершили виведення своїх військ із Афганістану, таким чином поклавши край своїй присутності в цій країні, яка тривала майже 20 років.