Паралімпіада: українка Марчук перемогла представницю Афганістану у тхеквондо

Українська тхеквондистка Вікторія Марчук перемогла афганську спортсменку Закію Худададі в категорії до 49 кілограм у повторному чвертьфіналі Паралімпійських ігор.

Марчук після матчу прокоментувала те, що Худададі змогла виступити на іграх попри те, що її участь була під загрозою через прихід до влади талібів у Кабулі.

«Я переймаюся через ситуацію в Афганістані, але я дуже тішуся, що вона змогла приїхати і позмагатися зі мною», – сказала українська спортсменка.

Це був другий поєдинок Худададі за день – раніше вона програла представниці Узбекистану Зійодахон Ісаковій у своєму дебюті після прибуття до Токіо. 22-річна спортсменка стала першою афганською жінкою, яка представляє свою країну на Паралімпійських іграх із 2004 року.

Напарник Худададі по збірній, легкоатлет Хоссейн Расулі, який пропустив свої основні змагання – забіг на 100 метрів – фінішував останнім у стрибках у довжину 31 серпня.

Міжнародний паралімпійський комітет повідомив, що двоє спортсменів не даватимуть інтерв’ю протягом Ігор. Наразі невідомо, куди вони попрямують після 5 вересня, коли Паралімпіада завершиться.

«Ми дали їм спокій на кілька днів, щоб вони могли зосередитися на змаганнях. Зараз ми муситимемо обговорити те, що станеться після церемонії закриття і куди вони поїдуть», – сказав речник МПК Крейґ Спенс, відповідаючи на питання щодо статусу представників Афганістану.

Представниця організації «Права людини для всіх», яка долучилася до евакуації Худададі та Расулі, Елісон Баттісок повідомила агенції Reuters, що Австралія готова надати афганським паралімпійцям гуманітарні візи.

Закія Худададі Хоссейн Расулі були таємно евакуйовані з Афганістану. Вони вилетіли спершу до Парижу, потім прибули до Токіо 28 серпня.