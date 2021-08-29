«Медаль у нас одна на двох». Українська спортсменка віддала тренерові квартиру, подаровану за «бронзу» на Олімпіаді

Українська спортсменка Ірина Коляденко, бронзова призерка Олімпіади в Токіо, віддала своєму тренерові квартиру, подаровану їй за спортивні заслуги. Коляденко сказала, що її перемога – це перш за все його заслуга. І тоді чиновники подарували їй іще одну квартиру в передмісті Києва.

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Місто Ірпінь – за 25 кілометрів від Києва. Біля під'їзду різнобарвної новобудови наших журналістів зустрічає бронзова медалістка Ірина Коляденко.

«Це будинок, у якому мені вручили квартиру, першу квартиру, яку я подарувала тренерові. Можемо подивитися, що це за квартира, квартира вже готова, щоб ніхто не переживав, що це на моменті забудови, не введена в експлуатацію», – розповідає Ірина.

Ключі від нової однокімнатної квартири дівчині після повернення з Олімпіади вручив голова Київської області.

«Не така вже велика, але в мене сім’ї поки немає, тому це не велика проблема. Головне, що своя», – продовжує спортсменка.

Іра проводить екскурсію по квартирі і паралельно розповідає про себе. Їй 22 роки. На Олімпіаді вона виступала вперше. За пару місяців до цього завоювала «золото» на чемпіонаті Європи з вільної боротьби.

Займатися боротьбою Іра почала з раннього дитинства. До 11 років її виховувала бабуся, потім дівчинку віддали в спортивний інтернат, а в 14 років вона вступила в фінансово-економічний коледж, де і познайомилася з тренером Володимиром Яременком.

«Я вів секцію, займався зі студентами, а вона вже була чемпіонкою України серед дівчат», – каже Володимир Яременко.

У той момент, коли тренер побачив в Ірі майбутню чемпіонку, він зайнявся серйозною підготовкою. Сім’я дівчини повідомила, що більше не може її утримувати, тому в 15 років їй довелося думати, де брати кошти на виживання. Тоді Іра серйозно задумалася про те, щоб покинути спорт. І саме тренер не дав їй цього зробити.

«Він купував мені одяг, він привозив мені їжу, готову їжу міг привозити, котлети якісь, картоплю. Він купував мені одяг, костюми спортивні. Коли я хворіла, він привозив мені ліки, тому що він розумів, що не було кому мені допомогти», – каже Ірина Коляденко.

«Вона прийшла – така худенька дівчинка, почала набирати в зрості, а м’язова маса залишалася на місці, потрібне було харчування, щоб вимагати від них якогось результату. Я бачив, я знав, що вона не може собі дозволити», – продовжує Володимир Яременко.

Пізніше Іра стала членом олімпійської збірної і почала отримувати спортивну зарплату. Зараз, із огляду на всі її нагороди, її щомісячний гонорар – 18 тисяч гривень, трохи більше ніж 650 доларів. У тренера зарплата ще менша. Ні в нього, ні в Іри власного житла не було.

Після урочистого вручення ключів від квартири дівчина написала пост в інстаграмі і повідомила: подарунок віддає тренерові.

«Медаль у нас одна на двох, це 50% його роботи, 50% – моєї. Дають мені тільки тому, що бачать мою працю, бачать, як я борюся на килимі, а його працю, працю тренера – ти її не побачиш прямо так ось», – зазначила Ірина Коляденко.

Володимир Яременко признається, що подарунок став для нього справжнім сюрпризом, бо всі ці роки він із дружиною і дитиною був змушений тулитися в чужій квартирі з іншими родичами.

Через кілька годин після публікації мер Ірпеня повідомив дівчині: підприємці міста вирішили подарувати їй іще одну квартиру, а депутати виділили з місцевого бюджету суму в 3700 доларів на ремонт.