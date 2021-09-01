Паралімпіада-2020: у збірної України вже 72 медалі

Національна паралімпійська збірна команда України 1 вересня у восьмий день Паралімпіади в Токіо перетнула поріг у 70 медалей, повідомляє Національний паралімпійський комітет.

«Восьмий день розпочався з бронзи Ірини Щетнік (стрільба кульова), згодом до неї долучився Василь Ковальчук, який виборов срібло у стрільбі з пневматичної гвинтівки. Бронза – в командній грі в настільному тенісі – Іван Май і Лев Кац. І от вже зараз розпочались фініші у плаванні із золота Максима Крипака (плавання, 400 м вільний стиль). Яна Бережна виборола бронзову нагороду (плавання 100 м брас)», – йдеться в повідомленні комітету в фейсбуці.

Таким чином, підсумували там, в української збірної наразі – 72 медалі.

Напередодні, у сьомий змагальний день Паралімпійських ігор у Токіо українська команда здобула 13 нагород, серед яких 3 золоті, 6 срібних та 4 бронзові.

Збірна України виступає в Токіо у 15 видах спорту, команда складається зі 143 атлетів.

XVI літні Паралімпійські ігри триватимуть до 5 вересня.