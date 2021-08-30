Український паралімпієць відмовився від спільного фото з росіянами в Токіо

Український спортсмен Ігор Цвєтов, який здобув срібну медаль у бігу на 100 метрів на Паралімпіаді, відмовився від спільного фото з російськими призерами, повідомляє «Суспільне», офіційний транслятор змагань в Україні.

Представники команди ПКР (Паралімпійського комітету Росії) Дмитро Сафронов та Артем Калашян вибороли «золото» і «бронзу» відповідно. Після церемонії нагородження вони запропонували Цвєтову зробити спільне фото, але українець відмовився.

27-річний Ігор Цвєтов представляє Київ, він є дворазовим паралімпійським чемпіоном. У Ріо-де-Жанейро в 2016 році він переміг на дистанціях 100 та 200 метрів. Цвєтов є чотириразовим чемпіоном світу та триразовим чемпіоном Європи у бігу на 100 та 200 метрів.

Ігор Цвєтов виступає у класі T-35 серед спортсменів із церебральним паралічем. Під час катання на роликах він упав і вдарився головою, що призвело до спастичності м’язів ніг.