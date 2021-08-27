Паралімпіада: Україна завойовує третє «золото», загальна кількість медалей сягнула 20

Українська плавчиня Анна Стеценка виборола золоту медаль Паралімпійських ігор у Токіо.

Стеценко перемогла на дистанції 400 метрів вільним стилем.

Загалом у третій день Олімпіади Україна завоювала вже 11 нагород: ще одне «золото» паверліфтерки Мар’яни Шевчук, п’ять срібних медалей та чотири бронзові.

Українці мають вже 20 медалей Паралімпіади: три золотих, 11 срібних та шість бронзових.

У медальному заліку за кількістю золотих нагород Україна посідає дев’яте місце, за кількістю нагород загалом – четверте.