Україна завойовує друге «золото» Паралімпіади

Українська паверліфтерка Мар’яна Шевчук виборола для збірної своєї країни друге золото Паралімпійських ігор у Токіо.

Вона показала найкращий результат у вазі до 55 кілограм, взявши вагу 125 кілограмів.

Переможний результат Шевчук продемонструвала у першій спробі, дві інші виявилися невдалими.

У третій день Паралімпіади Україна має вже 12 медалей: дві золоті, сім срібних та три бронзові.

У командному заліку українська паралімпійська збірна посідає п’яте місце.

Паралімпійські ігри триватимуть до 5 вересня.