Українці завоювали перші медалі на Паралімпіаді в Токіо. Українська плавчиня Єлизавета Мерешко виборола золоту медаль у запливі на 50 метрів вільним стилем на Параолімпійських іграх у Токіо, повідомила пресслужба оргкомітету Олімпійських і Параолімпійських ігор у Токіо у Twitter. Мерешко фінішувала з часом 33,11 секунди.

Також, як повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України у фейсбуці, срібним призером XVI літніх Паралімпійських ігор з плавання став Антон Коль (плавання на спині, 100 м), з фехтування на візках – Артем Манько (шабля, категорія А).

Крім того, бронзовою призеркою з фехтування на візках стала Євгенія Бреус (шабля, категорія А).

Паралімпіада триватиме з 24 серпня до 5 вересня. Участь у змаганнях беруть понад 4000 спортсменів з різними порушеннями.

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