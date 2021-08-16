Паралімпійські ігри в Токіо пройдуть без глядачів – організатори

Організатори Паралімпійських ігор в Токіо заборонили більшості глядачів брати участь в заходах на тлі повідомлень про рівень захворюваності на COVID-19 в Японії.

За словами організаторів, місцевим муніципалітетам дозволять запрошувати школярів за умови дотримання заходів безпеки.

Рішення 16 серпня про проведення Паралімпійських змагань, які пройдуть з 24 серпня по 5 вересня, було очікуваним, і воно стало аналогічним тому, що стосувалося Олімпійських ігор, які нещодавно завершилися.

У Японії в шести регіонах діє надзвичайний стан через ситуацію з коронавірусом. Очікується, що 17 серпня уряд поширить надзвичайні заходи на ще сім регіонів і продовжить вже існуючі обмеження до середини вересня. В останні дні реєструється понад 20 000 нових випадків захворювання.

Участь у Паралімпіаді візьмуть понад 4000 спортсменів з різними порушеннями.