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Паралімпійські ігри в Токіо пройдуть без глядачів – організатори

Паралімпіада пройде з 24 серпня по 5 вересня

Організатори Паралімпійських ігор в Токіо заборонили більшості глядачів брати участь в заходах на тлі повідомлень про рівень захворюваності на COVID-19 в Японії.

За словами організаторів, місцевим муніципалітетам дозволять запрошувати школярів за умови дотримання заходів безпеки.

Рішення 16 серпня про проведення Паралімпійських змагань, які пройдуть з 24 серпня по 5 вересня, було очікуваним, і воно стало аналогічним тому, що стосувалося Олімпійських ігор, які нещодавно завершилися.

У Японії в шести регіонах діє надзвичайний стан через ситуацію з коронавірусом. Очікується, що 17 серпня уряд поширить надзвичайні заходи на ще сім регіонів і продовжить вже існуючі обмеження до середини вересня. В останні дні реєструється понад 20 000 нових випадків захворювання.

Олімпіада-2020: церемонія закриття Ігор у Токіо (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Олімпіада-2020: церемонія закриття Ігор у Токіо (фоторепортаж)

Церемонія закриття Олімпійських ігор у Токіо відбулася на майже порожньому Олімпійському стадіоні 8 серпня. Ігри 2020 року були відкладені на рік і залишилися без глядачів на трибунах через черговий спалах COVID-19 у столиці Японії.

Участь у Паралімпіаді візьмуть понад 4000 спортсменів з різними порушеннями.

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