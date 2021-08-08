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Олімпіада-2020: церемонія закриття Ігор у Токіо (фоторепортаж)

Церемонія закриття Олімпійських ігор у Токіо відбулася на майже порожньому Олімпійському стадіоні 8 серпня. Ігри 2020 року були відкладені на рік і залишилися без глядачів на трибунах через черговий спалах COVID-19 у столиці Японії.

16-денні змагання завершилися урочистостями, які на стадіоні бачили лише високопосадовці Міжнародного олімпійського комітету на чолі з головою Томасом Бахом, представники організаторів та інші персонально запрошені особи. Пересічні уболівальники не могли відвідати церемонію на стадіоні, який вміщує 68 тисяч людей.

Попри участь в Іграх близько 50 тисяч людей, організатори змогли запобігти масовому поширенню коронавірусної інфекції серед учасників Олімпіади та інших людей, пов’язаних із головним стартом чотириріччя.

У неофіційному медальному заліку лише здобутки останнього дня дозволили команді Сполучених Штатів випередити олімпійців Китаю. Остання, 339-та золота медаль Олімпіади їде до Сербії, чоловіча збірна якої у фіналі здолала опір грецької команди.
Олімпійський вогонь під час церемонії закриття Олімпіади у Токіо-2020 на Олімпійському стадіоні в Токіо, Японія, 08 серпня 2021 року
1 Олімпійський вогонь під час церемонії закриття Олімпіади у Токіо-2020 на Олімпійському стадіоні в Токіо, Японія, 08 серпня 2021 року
Феєрверки над Олімпійським стадіоном під час церемонії закриття Олімпійських ігор 2020 року в Токіо 8 серпня 2021 року
2 Феєрверки над Олімпійським стадіоном під час церемонії закриття Олімпійських ігор 2020 року в Токіо 8 серпня 2021 року
Світлове шоу на стадіоні під час церемонії закриття
3 Світлове шоу на стадіоні під час церемонії закриття
Виконавці співають гімн Японії під час підняття олімпійського прапора та прапора Японії на церемонії закриття Олімпіади у Токіо-2020 на Олімпійському стадіоні в Токіо 8 серпня 2021 року
4 Виконавці співають гімн Японії під час підняття олімпійського прапора та прапора Японії на церемонії закриття Олімпіади у Токіо-2020 на Олімпійському стадіоні в Токіо 8 серпня 2021 року
Делегації спортсменів із своїм національним прапором на церемонії закриття Олімпійських ігор у Токіо-2020. 8 серпня 2021 року
5 Делегації спортсменів із своїм національним прапором на церемонії закриття Олімпійських ігор у Токіо-2020. 8 серпня 2021 року
Його Імператорська Високість принц Акісіно (у центрі праворуч) і президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах (у центрі ліворуч) на офіційній трибуні під час церемонії закриття Олімпійських ігор 2020 року в Токіо на Олімпійському стадіоні 8 серпня 2021 року
6 Його Імператорська Високість принц Акісіно (у центрі праворуч) і президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах (у центрі ліворуч) на офіційній трибуні під час церемонії закриття Олімпійських ігор 2020 року в Токіо на Олімпійському стадіоні 8 серпня 2021 року
Під час церемонії закриття представники несуть прапори країн-учасниць
7 Під час церемонії закриття представники несуть прапори країн-учасниць
Велосипедна акробатика під час церемонії закриття Олімпійських ігор в Токіо-2020 на Олімпійському стадіоні в Токіо 8 серпня 2021 року
8 Велосипедна акробатика під час церемонії закриття Олімпійських ігор в Токіо-2020 на Олімпійському стадіоні в Токіо 8 серпня 2021 року
Виступ артистів на церемонії закриття літніх Олімпійських ігор 2020 року. Токіо, 8 серпня 2021 року
9 Виступ артистів на церемонії закриття літніх Олімпійських ігор 2020 року. Токіо, 8 серпня 2021 року
Японська співачка Мілет виступає на церемонії закриття
10 Японська співачка Мілет виступає на церемонії закриття
Феєрверк на церемонії закриття літніх Олімпійських ігор у Токіо-2020. 8 серпня 2021 року&nbsp;
11 Феєрверк на церемонії закриття літніх Олімпійських ігор у Токіо-2020. 8 серпня 2021 року 
Виконавиця тримає ліхтар під час церемонії закриття літніх Олімпійських ігор у Токіо-2020. 8 серпня 2021 року&nbsp;
12 Виконавиця тримає ліхтар під час церемонії закриття літніх Олімпійських ігор у Токіо-2020. 8 серпня 2021 року 
Олімпійський та японський прапори майорять під час церемонії закриття Олімпіади в Токіо-2020 на Олімпійському стадіоні в Токіо, 8 серпня 2021 року
13 Олімпійський та японський прапори майорять під час церемонії закриття Олімпіади в Токіо-2020 на Олімпійському стадіоні в Токіо, 8 серпня 2021 року
Спортсмени слухають промову керівника організаційного комітету Сейко Хасімото (праворуч), поруч нього стоїть Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах. Церемонії закриття Олімпійських ігор у Токіо 2020 на Олімпійському стадіоні
14 Спортсмени слухають промову керівника організаційного комітету Сейко Хасімото (праворуч), поруч нього стоїть Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах. Церемонії закриття Олімпійських ігор у Токіо 2020 на Олімпійському стадіоні
Під час церемонії закриття олімпійський вогонь гасне
15 Під час церемонії закриття олімпійський вогонь гасне
Феєрверк наприкінці церемонії закриття Олімпіади-2020
16 Феєрверк наприкінці церемонії закриття Олімпіади-2020

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