Олімпіада-2020: церемонія закриття Ігор у Токіо (фоторепортаж)

16-денні змагання завершилися урочистостями, які на стадіоні бачили лише високопосадовці Міжнародного олімпійського комітету на чолі з головою Томасом Бахом, представники організаторів та інші персонально запрошені особи. Пересічні уболівальники не могли відвідати церемонію на стадіоні, який вміщує 68 тисяч людей.



Попри участь в Іграх близько 50 тисяч людей, організатори змогли запобігти масовому поширенню коронавірусної інфекції серед учасників Олімпіади та інших людей, пов’язаних із головним стартом чотириріччя.



У неофіційному медальному заліку лише здобутки останнього дня дозволили команді Сполучених Штатів випередити олімпійців Китаю. Остання, 339-та золота медаль Олімпіади їде до Сербії, чоловіча збірна якої у фіналі здолала опір грецької команди.