Зимова Олімпіада у Пекіні відбудеться без іноземних глядачів – МОК

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні, які відбудуться наступного року, проходитимуть без іноземних глядачів. Про це повідомив 29 вересня у Міжнародному олімпійському комітеті.

Спостерігати за змаганнями зможуть лише жителі материкового Китаю, які прозодитимуть спеціальну антиковідну перевірку.

Усі спортсмени, які не завершили вакцинацію від коронавірусу, мають пройти 21-денний карантин після прибуття до Пекіна.

Організатори також представили план так званого «замкнутого циклу», який стосуватиметься перебування спортсменів у Олімпійському містечку. Зокрема їх пересування суворо обмежать. Також проводитиметься щоденне тестування на коронавірус.

Подальші вимоги до учасників та глядачів ще розглядаються і будуть представлені пізніше.

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого 2022 року, а зимові Паралімпійські ігри – з 4 по 13 березня.