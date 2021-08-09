Спорт і політика. Позиція каратиста зі Львова, депутата «Самопомочі» Горуни викликала шквал емоцій

ЛЬВІВ – Спорт поза політикою, чи спорт – політика? Ця тема викликала шквал емоцій у соціальних мережах після того, як 7 серпня з’явилась фотографія, на якій українська спортсменка, молодший сержант Збройних сил України Ярослава Магучіх обіймається після змагань з російською спортсменкою, капітаном Збройних сил Росії Марією Ласіцкене. А ще більшу дискусію спричинив допис українського каратиста зі Львова, бронзового призера Олімпіади-2020, депутата Львівської міськради від партії «Самопоміч» Станіслава Горуни на захист Ярослави Магучіх.

Український каратист зі Львова, солдат Збройних сил України Станіслав Горуна у дописі на своїй Фейсбук сторінці захистив бронзову призерку Олімпіади, 19-річну Ярославу Магучіх, яка обіймалася з росіянкою Марією Ласіцкене. Львів’янин, який є депутатом Львівської міської ради від партії «Самопоміч» (лідер Андрій Садовий) написав, що спорт поза політикою. І попросив відчепитись від сержанта ЗСУ Ярослави Магучіх.

«П’єдестал це унікальне та виключне місце поваги, яке зводить разом лиш на момент кількох успішних атлетів завдяки їхній роботі над собою і результативним виступам. Не більше не менше. Нема «зради» у фото Магучіх з Ласіцкене.

Інколи в цей короткий момент через визнання одне одного як рівних, зароджується міцна дружба або просто хороші відносини. Нема зради у привітаннях Нікольченко і Вєрняєва своїх опонентів по спорту.

Їх звів спорт, життя. Люди потоваришували через конкуренцію і однаково важку роботу над собою, через повагу до праці один одного.

Яке це має відношення до міжнародної політики?».

Учасник бойових дій на Донбасі, старший лейтенант ЗСУ Артур Кирєєв, який був поранений у 2015 році і пересувається сьогодні в інвалідному візку, наголосив у коментарі Радіо Свобода, що Станіслав Горуна займається у житті політикою і пише про аполітичність у спорті, а це аморально.

Спортсмени мають розуміти, що країна у стані війни

«19-річна Ярослава Магучіх надто юна, певно, тому не подумала. А чи проводило Міноборони з нею та іншими спортсменами, які мають військові звання, інструктаж перед Олімпіадою? Самі ж спортсмени мають розуміти, що країна восьмий рік у стані війни. Вони не себе представляють, а Україну. Світ дивиться, що держава воює з агресором Росією і раптом такі фотографії з обіймами з представником ворожої країни. Як спортсмени повернуться в Україну і дивитимуться в очі матерям, чиї сини загинули на війні?», – каже військовослужбовець Артер Кирєєв.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російсько-українська війна накладає певні обмеження на спортсменів, які представляють Україну на міжнародних змаганнях. А спортивні традиції, наприклад, коли українська спортсменка обіймається з російською, ворог використовує, як інформаційно-психологічну гармату, що демонструє світові, що російського ворога немає в Україні. Представниця міністерства попросила не цькувати Ярославу Магучіх, пообіцявши з нею зустрітись після повернення з Токіо.

Радіо Свобода скерувало запит у Міністерство оборони про те, яка робота проводиться зі спортсменами, які мають військові звання, перед їхньою участю в Міжнародних змаганнях.

Фракція «Самопоміч» мовчить

Щоби спостерігати за виступом на Олімпіаді львівського каратиста Станіслава Горуни, його однопартійці з фракції «Самопоміч» влаштували фан-зону у сесійній залі Львівської міської ради. Там зібралась більшість депутатів від цієї партії.

Радіо Свобода звернулось до голови фракції «Самопоміч», радниці мера Андрія Садового – Вікторії Довжик із запитанням, як вона оцінила допис свого колеги по фракції:

«Я не читала, прочитаю, подзвоніть пізніше. У мене багато інших обов’язків», – відповіла Вікторія Довжик.

Вікторія Довжик не знайшла хвилини, щоб висловити свою позицію щодо допису однопартійця, а ось 6 серпня полишила свої обов’язки радниці мера і дивилась за змаганнями Станіслава Горуни у сесійній залі.

Позицію Станіслава Горуни щодо своєї колеги по збірній України активно обговорюють дописувачі у соціальних мережах.

Львів’янин, учасник бойових дій на Донбасі, працівник ліцею Героїв Крут Тарас Гривул нагадав львівському каратисту: «поки ти «спортом поза політикою» займався, нормальні чоловіки і жінки захищали державу. І зараз захищають, поки ти отримуєш зарплату як нібито військовослужбовець».

Український історик Радомир Мокрик написав, що не підтримує надмірних емоцій довкола ситуації зі спортсменами, але нагадав про відповідальність: «У момент, коли ти, з тої чи іншої причини, ставиш біля свого прізвища прапор власної держави, коли він в тебе на плечах, на «бейджику» чи на табличці з твоїм прізвищем – ти береш на себе відповідальність».

«Суданський і алжирський спортсмени відмовилися виходити на один ринг з ізраїльтянами. Азербайджанський боксер не визнав поразки від вірменського спортсмена і заявив про нечесне суддівство. Можна по різному ставитися до цих і інших фактів», написав на своїй Фейсбук сторінці народний депутат від «Європейської солідарності», – Микола Княжицький.

«Якого біса ви тоді подалися в депутати? Щоб що? Аааа, для вас це бізнес? Чи ви все-таки спортсмен-політик? Вас просто використали?», – запитує у Станіслава Горуна львів’янин, волонтер Богдан Масляк.

Психолог Лариса Волошин вважає, що «спорт дійсно має бути поза політикою. Спортсменам має бути байдуже, хто за кого голосував, хто яку партію представляє та які ставки податків лобіює».

Дописувачі нагадали спортсменові, політикові Станіславу Горуні про те, що у 2015 році, коли тривали активні бойові дії на Донбасі і гинули українські військовослужбовці, він їздив у Росію, де під його керівництвом пройшов спортивний семінар по карате WKF для дітей Новосибірська, Красноярська і Бійська. Тоді в інтерв’ю російському спортивному сайту з карате на запитання, чи Станіслав Горуна відкритий для пропозиції щодо організації нових семінарів, він відповів: «Звісно, я відкритий для будь-яких пропозицій. Все, що потрібно для організації семінару – це сконтакуватись безпосередньо зі мною, щоб узгодити дату, план тренування та інші деталі».

Станіслав Горуна відмовився від коментаря для Радіо Свобода щодо допису у Фейсбук, пояснивши, що свою позицію озвучив у соціальних мережах. Він вважає, що його колега Ярослав Магучіх не заслужила таких звинувачень на свою адресу.

Він оприлюднив другий допис, у якому пояснив, що «хотів зупинити потік негативу, який пішов на 19-річну Ярославу Магучіх. Насправді, мені це вдалось, бо весь негатив перейшов на мене. Привітання на п’єдесталі суперниць/суперників обіймами – це звичний ритуал у всіх видах спорту у всіх країнах. Це традиційний прояв поваги. Я усвідомлюю всю складність і гіркоту подій останніх 8 років. Я жодним чином не хотів знехтувати чи применшити жертву наших бійців, наших героїв, на благо і захист України».

8 серпня, у Токіо в Японії, завершились ХХХІІ Олімпійські ігри. Українські спортсмени повертаються в Україну. Троє львівських медалістів – велогонщиця Олена Старікова, яка здобула срібну медаль, борчиня Алла Черкасова і каратист Станіслав Горуна, які вибороли по бронзі – отримають від міста помешкання, пообіцяв мер Львова.