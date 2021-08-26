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Паралімпіада: Мерешко завоювала другу медаль у плаванні

У другий день ігор Єлизавета Мерешко виборола «срібло» на дистанції 200 метрів комплексним плаванням.

Українська плавчиня Єлизавета Мерешко завоювала вже другу медаль на Паралімпіаді у Токіо.

У другий день ігор Мерешко виборола «срібло» на дистанції 200 метрів комплексним плаванням.

При цьому, як заявили у Національному паралімпійському комітеті, у попердніх запливах Мерешко встановила світовий рекорд.

Напередодні вона завоювала золоту нагороду на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Загалом у активі паралімпійської збірної вже дев’ять нагород: одна золота, шість срібних та дві бронзові.

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