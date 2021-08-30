Паралімпіада: українці здобули ще дві золоті медалі

Українські спортсмени здобули ще дві золоті, дві срібні та одну бронзову медалі на Паралімпіаді-2020 у Токіо, йдеться на сторінках Міністерства молоді і спорту та Паралімпійських ігор у соцмережах.

Згідно з повідомленнями, паралімпійською чемпіонкою з настільного тенісу стала Марина Литовченко, це її перше «золото» в кар’єрі на Паралімпійських іграх.

Ще одне «золото» Україні приніс правець Андрій Трусов, діставшись фінішу першим на дистанції 100 метрів на спині.

У фіналі з настільного тенісу серед чоловіків у класі 8 українець Віктор Дідух став срібним призером.

Ще одне «срібло» здобув Андрій Дорошенко – зі стрільби з пневматичної гвинтівки з 10 метрів серед чоловіків у класі SH1.

Також Ірина Щетник завоювала бронзу у стрільбі з пневматичної гвинтівки 10 м (клас SH1).

Як свідчить загальний командний залік на сайті Паралімпійських ігор-2020, наразі збірна України посідає четверте місце і має у своєму активі 48 медалей: 12 золотих, 24 срібні та 12 бронзових.

Паралімпіада-2020 у Токіо триватиме до 5 вересня.