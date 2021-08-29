Паралімпіада: українці здобули 29 серпня шість медалей, у тому числі два «золота»

Шість нагород з’явилося 29 серпня в скарбничці збірної України на Паралімпіаді, яка триває в Токіо.

Золоті медалі здобули легкоатлетка Оксана Зубковська та веслувальник Роман Полянський, повідомляє офіційний сайт Паралімпіади.

Оксана Зубковська перемогла у стрибках у довжину з результатом 5 метрів 54 сантиметри. Роман Полянський виграв заплив з академічного веслування на дистанції 2000 метрів.

Денис Остапченко виборов «срібло» у запливі на спині на дистанції 50 метрів, а Андрій Трусов – вільним стилем на 400 метрів.

Друге місце посіла пауерліфтерка Наталія Олійник у ваговій категорії до 79 кілограмів, а дзюдоїст Олександр Назаренко став третім.

Україна перебуває на п’ятому місці в неофіційному медальному заліку з 43 нагородами: 10 золотих, 22 срібних і 11 бронзових. Першість зберігає Китай, далі йдуть Велика Британія, команда Паралімпійського комітету Росії та США.