У спільному фото з росіянкою на Олімпіаді «не було жодної політичної позиції» – Ярослава Магучіх

Призерка Олімпіади в Токіо, 19-річна стрибунка у висоту Ярослава Магучіх заявила 12 серпня після прибуття в Україну, що фотографуванням із російською спортсменкою Марією Ласіцкене не висловлювала «жодної політичної позиції».

«Я представляю Україну на міжнародних змаганнях з 2017 року. Пишаюся тим, що підіймаю український прапор та виконую наш гімн. Я готувалася до Олімпіади, і ця медаль для мене дуже важлива. Ці змагання були складні фізично та емоційно… На те є причини. Після змагань ми всі традиційно привітали одна одну, і в цьому не було ніякої політичної позиції», – сказала спортсменка в аеропорту «Бориспіль».

За словами Ярослави, вона усвідомлює, що між Україною та Росією триває війна.

«Ми просто привіталися за олімпійською традицією. Я дуже шаную воїнів, які тримають оборону на фронті, щоб ми, спортсмени, могли виступати на міжнародній арені», – сказала Ярослава Магучіх.

28-річна російська спортсменка Марія Ласіцкене (дівоче прізвище – Кучина), яка перемогла в секторі для стрибків у висоту в Токіо, є лояльною до чинної влади громадянкою своєї країни. Вона є капітаном Збройних сил Росії, а в 2018 році була довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента Росії.