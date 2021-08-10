«Питання спортивної дипломатії є надзвичайно важливими» – Кремінь про обійми Магучіх із російською спортсменкою

Питання спортивної дипломатії є надзвичайно важливими, заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь коментуючи те, що бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо українська спортсменка Ярослава Магучіх після фіналу обійнялася з представницею Російського олімпійського комітету Мариною Ласіцкене.

На запитання, чи засуджує він вчинок спортсменки, мовний омбудсмен відповів, що не поділяє «принципів обіймань, рукостискань і багато чого іншого в публічній площині під прапором України або з прапором України».

«Натомість питання позиціонування і питання спортивної дипломатії є надзвичайно важливими. З того, що я розумію, цьому питанню ніхто ніколи не приділяв особливої, окремої уваги, а даремно. Хоча я помічаю, що принаймні використання державної мови нашими спортсменами має значно іншу якість… Перед Євро-2020 я зустрічався з головою Асоціації українського футболу, і справді ми побачили, що в більшості своїй спортсмени почали краще і більше говорити українською», – заявив Кремінь в ефірі телеканалу «Україна 24» ввечері 9 серпня.

За його словами, спортсмени мають тримати «високий рівень відповідальності перед країною, яка відрядила їх на такі знакові змагання планетарного масштабу».

Ярослава Магучіх завоювала бронзову медаль у стрибках в висоту на Олімпіаді у Токіо, підкоривши позначку у 2 метри. Після цього агентство Reuters поширило фотографії Магучіх із представницею Російського олімпійського комітету Мариною Ласіцкене, яка здобула золото. Ласіцкене також є капітанкою Збройних сил Росії. Фото викликали осуд в українському суспільстві, при цьому дехто став на захист спортсменки, заявивши, що спорт перебуває «поза політикою».

Сама 19-річна українська спортсменка наразі публічно не коментувала ситуацію.