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«Питання спортивної дипломатії є надзвичайно важливими» – Кремінь про обійми Магучіх із російською спортсменкою

За словами мовного омбудсмена, спортсмени мають тримати «високий рівень відповідальності перед країною, яка відрядила їх на такі знакові змагання планетарного масштабу»

Питання спортивної дипломатії є надзвичайно важливими, заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь коментуючи те, що бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо українська спортсменка Ярослава Магучіх після фіналу обійнялася з представницею Російського олімпійського комітету Мариною Ласіцкене.

На запитання, чи засуджує він вчинок спортсменки, мовний омбудсмен відповів, що не поділяє «принципів обіймань, рукостискань і багато чого іншого в публічній площині під прапором України або з прапором України».

«Натомість питання позиціонування і питання спортивної дипломатії є надзвичайно важливими. З того, що я розумію, цьому питанню ніхто ніколи не приділяв особливої, окремої уваги, а даремно. Хоча я помічаю, що принаймні використання державної мови нашими спортсменами має значно іншу якість… Перед Євро-2020 я зустрічався з головою Асоціації українського футболу, і справді ми побачили, що в більшості своїй спортсмени почали краще і більше говорити українською», – заявив Кремінь в ефірі телеканалу «Україна 24» ввечері 9 серпня.

За його словами, спортсмени мають тримати «високий рівень відповідальності перед країною, яка відрядила їх на такі знакові змагання планетарного масштабу».

Ярослава Магучіх завоювала бронзову медаль у стрибках в висоту на Олімпіаді у Токіо, підкоривши позначку у 2 метри. Після цього агентство Reuters поширило фотографії Магучіх із представницею Російського олімпійського комітету Мариною Ласіцкене, яка здобула золото. Ласіцкене також є капітанкою Збройних сил Росії. Фото викликали осуд в українському суспільстві, при цьому дехто став на захист спортсменки, заявивши, що спорт перебуває «поза політикою».

Сама 19-річна українська спортсменка наразі публічно не коментувала ситуацію.

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