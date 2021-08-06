Іспит на володіння державною мовою склали 4766 людей – голова Нацкомісії

З 19 липня до 6 серпня 2021 року іспит на рівень володіння державною мовою склали 4766 людей, повідомила на брифінгу голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська.

«Комісія вважає, що це доволі хороший результат. Ми розуміємо, що є запит. Ми розуміємо, що велика кількість людей хоче складати іспит», – сказала Демська.

За її словами, до 10 людей не пройшли 30-відсотковий бар’єр і не склали іспит.

16 липня почалася реєстрація для всіх, хто планує скласти іспит. Вона відбувається онлайн на сайті Національної комісії зі стандартів державної мови. Із 19 липня почалися самі іспити.

Лише ті, хто має намір податися на державну посаду, повинні підтвердити своє знання української сертифікатом.

«Якщо людина працює, виконує свої обов’язки, не йде на конкурс, не має призначення, не піднімається кар’єрною драбиною – така людина не повинна складати іспит», – пояснила Демська.

Якщо людина сама хоче отримати такий сертифікат та скласти іспит, то може це зробити безплатно раз на чотири місяці. Така можливість є в усіх громадян України.

Народні депутати не зобов’язані складати такий іспит.

В Україні з 16 липня набрали чинності чергові норми закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

14 липня Конституційний суд України визнав конституційним закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року.