КСУ оприлюднив рішення, яким визнав конституційним закон про українську мову як державну

Конституційний суд України оприлюднив 15 липня своє рішення, яким напередодні визнав конституційним закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Із рішенням можна ознайомитися на сайті КСУ.

«Володіти українською мовою як мовою свого громадянства – обов’язок кожного громадянина України. При цьому кожен громадянин України є вільним у виборі мови або мов для приватного спілкування», – йдеться в документі.

У рішенні вказано, що порядок функціонування української мови як державної та її підтримка державою мають поєднуватися із шанобливим ставленням до мов національних меншин, що історично проживають у межах України, та забезпеченням захисту мовних прав осіб, котрі належать до таких меншин.

«Українська мова є невіддільним атрибутом української державності, що зберігає свою історичну спадкоємність від давньокиївської доби. Українська мова – доконечна умова (conditio sine qua non) державності України та її соборності», – йдеться в документі.

У КСУ уточнюють, що норми закону про забезпечення функціонування української мови як державної жодним чином не дискримінують російськомовних громадян і не обмежують перелік мов корінних народів і національних меншин, про що заявляли народні депутати, які скерували подання щодо конституційності закону до КСУ.

«Конституційний суд установив, що оспорений закон не містить приписів, які можуть обмежувати вільний розвиток, використання і захист мов, що мають юридичний статус мов національних меншин (включно з російською), а також тих приписів, що перешкоджали б державі сприяти розвиткові самобутності, зокрема мовної, корінних народів і національних меншин України», – йдеться в рішенні.

Рішення Конституційного суду України є обов’язковим, остаточним і не підлягає оскарженню.

Конституційне подання щодо конституційності закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», з яким звернувся 51 народний депутат, надійшло до Конституційного суду України в червні 2019 року – невдовзі по тому, як у квітні того року цей закон ухвалила Верховна Рада України, а в травні його підписав президент України Петро Порошенко і закон був опублікований офіційно.

На думку деяких юристів, подання до КСУ проти закону про державну мову України містить маніпуляції і підміну понять.

Конституційний суд розглядав справу у формі усного провадження 7 і 9 липня 2020 року; обидва засідання супроводжували акції на підтримку мовного закону. Відтак КСУ оголосив, що переходить до закритої частини слухання справи. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь тоді закликав Конституційний суд проявити державницьку позицію в ухваленні рішення щодо «мовного закону».

14 липня 2021 року Конституційний суд України визнав конституційним закон про забезпечення функціонування української мови як державної.