Нацрада оштрафувала «1+1» за трансляцію серіалу російською мовою

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 15 липня оштрафувала телеканал «1+1» на понад 71 тисячу гривень за трансляцію серіалу «Кухня» російською мовою.

«Позапланову безвиїзну перевірку мовнику було призначено на звернення громадянина Максима Ковбика, який скаржився на неправомірну трансляцію в ефірі телеканалу «1+1» із 13 квітня по 30 травня 2020 року серіалу «Кухня» недержавною мовою. Моніторинг Національної ради відбувся у період із 27 квітня по 5 травня», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили у Нацраді за результатами перевірки, трансляція серіалу «російською мовою з українськими субтитрами є порушенням вимог абзацу другого частини п’ятої статті 10 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».