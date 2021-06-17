Корнієнко про законопроєкт щодо відтермінування українського дубляжу: «Це, швидше за все, технічна помилка»

Внесення до порядку денного Верховної Ради законопроєкту, який відтерміновує український дубляж у кіно, могло бути технічною помилкою апарату, заявив у коментарі Радіо Свобода голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Це, швидше за все, технічна помилка апарату. Немає ніякого там умислу… Ми, зі свого боку, не наполягали на його внесенні, взагалі це питання не піднімали. І, наскільки я розумію, комітет в особі Микити Потураєва теж не наполягав. Це могла бути автоматична дія: в нас більшість законопроєктів, які зареєстровані і в них закінчилися терміни, вони всі автоматично вносяться в постанову, вона кожного пленарного тижня голосується. Я не думаю, що тут якийсь є умисел… Регламентний комітет може формувати по-різному постанову», – сказав Корнієнко.

Верховна Рада на засіданні 15 червня внесла до порядку денного законопроєкт «щодо підтримки вітчизняних виробників теле- та кінопродукції в період встановлення карантину у зв’язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19» (№5554).

При цьому напередодні законопроєкт що стосується українського дубляжу мав розглянути відповідний комітет парламенту, однак засідання скасували.

За постанову, яка стосувалася і низки інших законопроєктів, проголосували 212 представників «Слуг народу», п’ять депутатів «Голосу» та 10 позафракційних.

Майже відразу депутати з фракції «Голос» подали заяви про відкликання їхніх голосів за включення до порядку денного законопроєктів, які відтерміновують український дубляж у кіно.

Закон про регламент Верховної Ради України не передбачає процедури «відкликання голосу шляхом подання заяви».

16 липня 2021 року набуває чинності норма закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка зобоֹвֹֹֹ’язує українські телеканали дублювати й озвучувати фільми і серіали державною мовою.

Представники «Слуги народу» Микита Потураєв та Євгенія Кравчук, які є ініціаторами законопроєкту про відтермінування, пропонували, щоб це положення набуло чинності через два місяці після скасування карантину.