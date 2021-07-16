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Іспит для посадовців: випробування українською (відео)

Іспит для посадовців: випробування українською (відео)
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Іспит для посадовців: випробування українською (відео)

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16 липня української мови в публічному просторі має стати ще більше. Починається новий етап втілення закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Згідно із законом про мову, з цього дня посадовці при прийомі на роботу, а також особи, які набувають громадянство України, повинні будуть підтверджувати знання державної мови.

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