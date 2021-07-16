Згідно із законом про мову, з цього дня посадовці при прийомі на роботу, а також особи, які набувають громадянство України, повинні будуть підтверджувати знання державної мови.
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Іспит для посадовців: випробування українською (відео)
Згідно із законом про мову, з цього дня посадовці при прийомі на роботу, а також особи, які набувають громадянство України, повинні будуть підтверджувати знання державної мови.
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