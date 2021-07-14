Омбудсмен Кремінь вітає рішення КСУ щодо української мови

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вітає рішення Конституційного суду України, яким той визнав конституційним закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

«Вітаю рішення Конституційного суду, який проявив державницьку позицію та став на бік національних інтересів України. Захист мови – це захист національних інтересів України. На 30-му році незалежності у нас немає права на поразки. Особливо приємно, що ми маємо це рішення напередодні 16 липня – другої річниці дії мовного закону та нового етапу імплементації його важливих норм», – сказав Тарас Кремінь.

Конституційний суд України раніше повідомив, що визнав конституційним закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Рішення, за повідомленням суду, було ухвалене сьогодні, але оприлюднять його завтра.

Конституційне подання щодо конституційності закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», з яким звернувся 51 народний депутат, надійшло до Конституційного суду України в червні 2019 року – невдовзі по тому, як у квітні того року цей закон ухвалила Верховна Рада України, а в травні його підписав президент України Петро Порошенко і закон був опублікований офіційно.

На думку деяких юристів, подання до КСУ проти закону про державну мову України містить маніпуляції і підміну понять.

Конституційний суд розглядав справу у формі усного провадження 7 і 9 липня 2020 року; обидва засідання супроводжували акції на підтримку мовного закону. Відтак КСУ оголосив, що переходить до закритої частини слухання справи. Тарас Кремінь тоді закликав Конституційний суд проявити державницьку позицію в ухваленні рішення щодо «мовного закону». 3 листопада 2020 року КСУ повідомив після чергового закритого слухання, що розгляд справи «буде продовжено на одному з наступних пленарних засідань», дата якого не була визначена.