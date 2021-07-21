Омбудсмен Кремінь розповів про виявлені порушення на телеканалах у перші дні дії нових норм «мовного закону»

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив про виявлені на телеканалах України порушення у перші дні дії нових норм «мовного закону».

За його словами, після 16 липня відбувся моніторинг діяльності 28 телерадіоорганізацій, що здійснюють загальнонаціональне ефірне телевізійне мовлення.

«За результатами моніторингу було виявлено порушення закону про державну мову (фільми та серіали демонструвалися російською мовою) телеканалами «Інтер», «Україна, ICTV, «Мега», «НТН», «К1», про що складено відповідні акти... На інших телеканалах порушень закону щодо мови демонстрування фільмів не виявлено. З огляду на зазначене, мною направлений лист до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з проханням застосувати до згаданих телерадіоорганізацій визначені законодавством санкції», – повідомив Тарас Кремінь у фейсбуці.

Він зазначив, що звернувся також до телеканалів щодо необхідності «неухильного виконання» норм частини 6 статті 23 Закону та з вимогою забезпечити демонстрування у своїх ефірах фільмів (у тому числі телевізійних серіалів та їх окремих серій) державною мовою.

16 липня набрали чинності норми абзаців 1-3 частини 6 статті 23 Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», якими визначено, що мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова.

14 липня Конституційний суд України визнав конституційним закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року.