Кремінь: недотримання закону про мову загрожує нацбезпеці України

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь вважає, що демонстрація російськомовних серіалів та фільмів несе загрозу національній безпеці України. Про це він сказав в ефірі «24 каналу».

Омбудсмен нагадав, трансляція таких серіалів порушує чинне мовне законодавство, за яким від 16 липня усі стрічки мають дублюватися українською.

«Якщо виходити з позиції Конституційного суду України, то недотримання мовного законодавства ставить під загрозу питання національної безпеки та оборони України», – наголосив він.

Кремінь запевнив, що з порушниками намагаються боротися, але трансляція стрічок російською залишається системним порушенням.

З 16 липня в Україні набрали чинності чергові норми закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Зокрема, мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова. Фільми іноземною мовою мають дублюватися або озвучуватися державною мовою.

19 липня канал «1+1» показав російськомовний серіал «Свати» в українському дубляжі, але вже за два дні, зокрема, народний депутат від «Європейської солідарності» Микола Княжицький звернув увагу на те, що серіал знову транслюється російською.