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Кремінь: недотримання закону про мову загрожує нацбезпеці України

Кремінь вважає, що демонстрація російськомовних серіалів та фільмів несе загрозу національній безпеці

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь вважає, що демонстрація російськомовних серіалів та фільмів несе загрозу національній безпеці України. Про це він сказав в ефірі «24 каналу».

Омбудсмен нагадав, трансляція таких серіалів порушує чинне мовне законодавство, за яким від 16 липня усі стрічки мають дублюватися українською.

«Якщо виходити з позиції Конституційного суду України, то недотримання мовного законодавства ставить під загрозу питання національної безпеки та оборони України», – наголосив він.

Кремінь запевнив, що з порушниками намагаються боротися, але трансляція стрічок російською залишається системним порушенням.

З 16 липня в Україні набрали чинності чергові норми закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Зокрема, мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова. Фільми іноземною мовою мають дублюватися або озвучуватися державною мовою.

19 липня канал «1+1» показав російськомовний серіал «Свати» в українському дубляжі, але вже за два дні, зокрема, народний депутат від «Європейської солідарності» Микола Княжицький звернув увагу на те, що серіал знову транслюється російською.

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