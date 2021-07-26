Телеіндустрія виявилася непослідовною у питанні захисту мови – Нацрада

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заявляє, що в перші дні дії нових вимог закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» телеіндустрія виявилася непослідовною в питанні захисту мови. Про це йдеться в заяві Нацради 26 липня, в якій аналізується перший тиждень із початку дії нових норм закону про мову.

«Замість вкладання поміркованих грошей у створення звично якісного телепродукту телеканали поставилися до цього формально і навмисно спрощено, щоб потім апелювати до падіння рейтингів і втрати доходів… Одні гравці цього поля одразу проігнорували вимоги закону, скористалися цим для виграшу в конкурентному змаганні, – і тим самим намітили розбрат в індустріальному полі. Інші, недовго це терпівши, щойно переживши рейтингові втрати кількох днів, теж вдалися до порушення закону», – йдеться в заяві.

«Мовники не готувалися до переходу на мовлення державною мовою два роки, які відвів на це законодавець – зробили це в останню мить недбало, примітивно й формально. Прикро, що якість озвучення і дубляжу, які були і залишаються особливою гордістю кінопрокату протягом багатьох років, недоступна деяким телеканалам навіть за умови нечуваної досі фінансової підтримки з боку власника», – додали у Нацраді.

У відомстві зазначили, що найбільш обурливим є той факт, що умисне порушення закону відбувається з розумінням відсутності інструментів для покарання за такі порушення.

У Нацраді закликали вдосконалити законодавство, а також «нарешті взятися за розробку економічних важелів: від штрафів і, що найважливіше, – до системи державних грантів на створення україномовного контенту високої якості, державних преференцій для тих, хто виробляє цей продукт, до програми заходів, в яку будуть включені всі потужні гравці медіа та кіно – щодо вироблення цілої стратегії якості та цінностей у створенні україномовного ринку».

«Ми закликаємо мовників чітко дотримуватися чинного законодавства, а також докласти всіх практичних зусиль, аби українська мова посіла своє гідне місце в ефірах і на онлайн-майданчиках як мова успіху, стилю, високої якості», – наголосили в Нацраді.

19 липня канал «1+1» показав російськомовний серіал «Свати» в українському дубляжі, але вже за два дні, зокрема, народний депутат від «Європейської солідарності» Микола Княжицький звернув увагу на те, що серіал знову транслюється російською.

З 16 липня в Україні набрали чинності чергові норми закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Зокрема, мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова. Фільми іноземною мовою мають дублюватися або озвучуватися державною мовою.