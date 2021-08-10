Беленюк про Магучіх: «цькувати молоду дівчину – однозначно неправильно»

Депутат Верховної Ради України від «Слуги народу», олімпійський чемпіон Жан Беленюк висловив підтримку бронзовій призерці Олімпійських ігор у Токіо Ярославі Магучіх, яка зазнала критики на свою адресу, коли після фіналу обійнялася з представницею Російського олімпійського комітету Мариною Ласіцкене.

За словами Беленюка, він розуміє дівчину, «яка в стані шаленої ейфорії обіймається з усіма навколо».

«Без жодної думки про те, як подібне буде сприйматися на Батьківщині. Це вже з досвідом, коли і емоції краще контролюєш, і навчаєшся трохи заглядати наперед, і попередньо питаєш себе: «а як на це подивляться наші воїни на фронті, що захищаюсь країну від агресора?! Чи буде їм приємно… Тоді починаєш пильнувати все, що коїться навколо тебе, і все, що ти говориш, розуміючи, що в даний момент за тобою спостерігає увесь світ», – написав Беленюк у фейсбуці 10 серпня.

При цьому, за його словами, «цькувати молоду дівчину за це – однозначно неправильно».

«Можливо, проблема в тому, що їй ніхто не пояснив наслідки подібних речей. Тоді це питання до представників нашої делегації… Мені особисто дуже хотілося б, щоб спорт був поза політикою, але, він насправді дуже щільно інтегрований в політику! Особливо Олімпійські ігри – це напевне найполітизованіші змагання сьогодення», – заявив Беленюк.

Він висловив упевненість у тому, що кожен український спортсмен «винесе свій урок з цієї ситуації і буде обачнішим у майбутньому».

Ярослава Магучіх завоювала бронзову медаль у стрибках в висоту на Олімпіаді у Токіо, підкоривши позначку у 2 метри. Після цього агентство Reuters поширило фотографії Магучіх із представницею Російського олімпійського комітету Мариною Ласіцкене, яка здобула золото. Ласіцкене також є капітанкою Збройних сил Росії. Фото викликали осуд в українському суспільстві, при цьому дехто став на захист спортсменки, заявивши, що спорт перебуває «поза політикою».

Сама 19-річна українська спортсменка наразі публічно не коментувала ситуацію.