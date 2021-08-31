Паралімпіада: збірна України здобула 31 серпня 13 нагород

У сьомий змагальний день Паралімпійських ігор у Токіо українська команда здобула 13 нагород, серед яких 3 золоті, 6 срібних та 4 бронзові.

Чемпіонами стали плавці Андрій Трусов (50 метрів, вільний стиль, клас S7) та Максим Кріпак (100 метрів, батерфляй, S10) і легкоатлет Максим Коваль (штовхання ядра, F20).

Українські паралімпійці здобули в Токіо 67 медалей (15 золотих, 33 срібних, 19 бронзових). У неофіційному командному заліку українці залишаються п'ятими.

Лідирує команда Китаю зі 132 медалями (62, 38, 32), другими йдуть паралімпійці Великої Британії – 80 нагород (29, 23, 28).

Збірна України виступає в Токіо у 15 видах спорту, команда складається зі 143 атлетів.

XVI літні Паралімпійські ігри триватимуть до 5 вересня.