Паралімпіада: українські плавці встановили ще два рекорди

Плавець Максим Крипак здобув золото в плаванні батерфляєм, повідомляє пресслужба Паралімпійських ігор.

«Іще один світовий рекорд! Максим Крипак перемагає в дистанції 100 метрів батерфляєм після того, як його всю дистанцію обганяв Раймонді!» – мовиться в повідомленні.

Друге місце посів італієць Стефано Раймонді, третє – австралієць Кол Пірс.

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Крім того, спільний світовий рекорд встановили українська плавчиня Єлизавета Мерешко і представниця Китаю Цзян Юйянь у своїй категорії S6 – вони подолали дистанцію 100 метрів вільним стилем за 1 хвилину 11,7 секунди.

Крім того, 31 серпня плавець Андрій Трусов здобув золото в дистанції 50 метрів вільним стилем. «Бронзу» також отримав українець Євгеній Богодайко, «срібло» – колумбієць Карлос Даніель Серрано Сарате.

Паралімпіада-2020 у Токіо триватиме до 5 вересня.